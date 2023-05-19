Dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet öldü

Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası’nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet Özyürek (74), Rize’de hayatını kaybetti.

Dünyanın en uzun burunlu insanı Artvinli Mehmet öldü

DHA'nın habernine göre, Rize'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği ‘Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası’nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesi’ne tedaviye alındı.

Ameliyat öncesi sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Özyürek’in, sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, “Rize Devlet Hastanesi’nde beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler” notuyla son fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Mehmet Özyürek’in bugün Artvin’de toprağa verileceği belirtildi.

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