Dünyanın en uzun kadını Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını Jyoti Amge Londra'da buluştu

Dünyanın en uzun ve en kısa kadınları, Londra'da bir araya geldi. Dünyanın en uzun kadını 27 yaşındaki Rumeysa Gelgi ve dünyanın en kısa kadını 30 yaşındaki Jyoti Amge, 20. Guinness Dünya Rekorları Günü kutlamaları dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da buluştu.

Türk web geliştiricisi Rumeysa Gelgi ve Hintli oyuncu Jyoti Amge, görüşmede yaşam deneyimlerini paylaştı.

Gelgi, boy farkı nedeniyle çoğu zaman göz teması kurmakta zorlansalar da tanıştıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Ortak noktalarımız var; ikimiz de makyaj yapmayı, kişisel bakım ve tırnak bakımını seviyoruz" dedi.

Amge ise "Başımı kaldırıp baktığımda benden uzun insanları görmeye alışkınım ama bugün başımı kaldırıp dünyanın en uzun kadınını görünce çok mutlu oldum. Rumeysa ile konuşurken kendimi çok rahat hissettim" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en uzun kadını Gelgi, 2 metre 15 santimetre, dünyanın en kısa kadını Amge ise 62,8 santimetre ile Guinness Dünya Rekoru'nu elinde tutuyor. Rumeysa Gelgi, nadir görülen "Weaver" sendromu nedeniyle hızla uzayan kemik yapısına sahip ve günlük hayatında tekerlekli sandalye kullanıyor. Jyoti Amge ise cüceliğin bir türü olan "Akondroplazi" ile yaşıyor. Her iki kadın da Guinness Dünya Rekorları'nın 70. yıl kitabında yer alarak "ikon" unvanını aldı.

Jyoti Amge Şubat ayında dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen ile de görüşmüştü.

Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Kösen ile boyu 62,8 santimetre olan Hindistanlı Jyoti Amge, 6 yıl aradan sonra Irvine'de bir otelde gerçekleşen görüşmede, birlikte kahvaltı yapmışlardı.

Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğraf çektirdi.