Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Kaynak: DHA
Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

ABD'de yaşayan "Pugsley Addams" isimli kedi, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en uzun kuyruklu kedisi" ünvanını kazandı.

ABD'de yaşayan "Pugsley Addams" isimli kedi, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en uzun kuyruklu kedisi" ünvanını kazandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi kedi Pugsley Addams, "dünyanın en uzun kuyruklu kedisi" ünvanını kazandı. Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Pugsley'nin sahibinin kedisinin kuyruğunun diğer kedilere kıyasla uzun olduğunu fark ederek başvuruda bulunduğu ifade edildi.

​​​​​​​

Yapılan resmi ölçümün ardından Pugsley'nin kuyruk rekoru tescillendi. Pugsley'nin kuyruğu, yapılan ölçümde 46,99 santimetre olarak kaydedildi.

​​​​​​​

Son Haberler
İstanbul'da bayram yoğunluğu! Otogar dolup taştı
İstanbul'da bayram yoğunluğu! Otogar dolup taştı
Sinan Ateş'in ablasından MHP'li isme zehir zemberek sözler
Sinan Ateş'in ablasından MHP'li isme zehir zemberek sözler
Polis İstanbul’da Türkiye rekoru kırdı! İnanılmazı gerçekleştirdi
Polis İstanbul’da Türkiye rekoru kırdı! İnanılmazı gerçekleştirdi
Antalyaspor - Alanyaspor 1-1
Akdeniz derbisinde ilk 45 dakikada eşitlik var
Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı
Kontrolden çıktı otomobil reklam panosuna çarptı