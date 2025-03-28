Dünyanın en uzun kuyruklu kedisi, Guinness Rekorlar Kitabı'nda

ABD'de yaşayan "Pugsley Addams" isimli kedi, Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en uzun kuyruklu kedisi" ünvanını kazandı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Maine Coon cinsi kedi Pugsley Addams, "dünyanın en uzun kuyruklu kedisi" ünvanını kazandı. Guinness Dünya Rekorları tarafından yapılan açıklamada, Pugsley'nin sahibinin kedisinin kuyruğunun diğer kedilere kıyasla uzun olduğunu fark ederek başvuruda bulunduğu ifade edildi.

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Yapılan resmi ölçümün ardından Pugsley'nin kuyruk rekoru tescillendi. Pugsley'nin kuyruğu, yapılan ölçümde 46,99 santimetre olarak kaydedildi.

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