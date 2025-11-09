ABD’nin Miami kentinde yaşayan bir çift, dünyanın en uzun süre evli kalan çifti unvanını kazanmalarıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

107 yaşındaki Eleanor Gittens ve 108 yaşındaki eşi Lyle Gittens, bu başarıyı “sadece birbirimizi sevdik” diyerek mütevazı bir dille açıkladı.



“BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ’’

LongeviQuest adlı uzun ömür araştırma platformuna mutlu evliliklerine dair açıklamalarda bulunan Gittens çiftine 83 yıllık evliliklerinin sırrının ne olduğuna ilişkin soruyu benzer cevaplarla yanıtladı.

Eleanor Gittens soruyu “Birbirimizi seviyoruz’’ şeklinde cevaplarken, Lyle Gittens ise aynı soruya “Ben karımı seviyorum,” diyerek karşılık vermeyi tercih etti.



LongeviQuest’in küresel doğrulama komisyonu tarafından çiftin 1942 tarihli evlilik belgesi, ABD nüfus kayıtları ve arşiv belgeleri üzerinden incelenerek, Gittens çiftinin dünyanın en uzun süredir evli olan çifti olduğu doğrulanarak resmiyet kazandı.

LongeviQuest’in 4 Kasım tarihli açıklamasına göre, Gittens çifti bu unvanı, Ekim ayında yaşamını yitiren Brezilyalı Manoel Angelim Dino (106) ve eşi Maria de Sousa Dino’nun (102) ellerinde tutuyordu ancak çiftin ölümüyle ünvanda devredilmiş oldu.



NASIL TANIŞTILAR?

Lyle ve Eleanor ilk kez 1941'de Clark Atlanta Üniversitesi'nde öğrencilik yıllarında tanıştılar.

Lyle basketbol takımındaydı ve Eleanor, takımın şehirler arası rakibi Morehouse College'a karşı oynadığı maçta seyirciler arasında yer alıyordu. Lyle’ı ilk kez o gün gördüğünü hatırladığını belirten Eleanor’da o maçı izleyen izleyiciler arasında yer alıyordu. O gün tanışan çiftin elleri bir daha ayrılmadı.. Çift, kısa süre içinde evlilik kararı aldı. Ancak Lyle’ın İkinci Dünya Savaşı nedeniyle askere alınacağı kesinleşmişti. İkili, Lyle’ın Georgia’daki bir askeri eğitim kampından aldığı üç günlük izin sırasında, 4 Haziran 1942’de Bradenton, Florida’da evlendi.