Dünyanın en uzun süren idam mahkumu! Yıllarca ölümü için sıra bekledi! Adama tazminat yağdı

Japonya’da 40 yılı aşkın süre ölüm cezasına çarptırılan eski profesyonel boksör Iwao Hakamata, beraatinin ardından 1,4 milyon dolar (217 milyon yen) tazminat kazandı.

Shizuoka Bölge Mahkemesi’nin Salı günü duyurduğu karar, 89 yaşındaki Hakamata’ya haksız yere geçirdiği her gün için yaklaşık 85 dolar ödenmesini kapsıyor.

1966’da işlenen dörtlü cinayetten 1968’de idama mahkum edilen Hakamata, polisin delil uydurduğunu yıllarca savundu.

DNA testleri, suçlamalara dayanak olan kanlı giysilerin sonradan yerleştirildiğini ortaya çıkarınca, geçen yıl beraat etti.

Mahkeme, soruşturmacıların itirafları zorla aldığını ve sorgunun “insanlık dışı” olduğunu belirtti.

Yaklaşık 50 yıl ölüm hücresinde kalan Hakamata, dünyanın en uzun süre idam cezasına çarptırılan mahkumu unvanını taşıyordu.

Savcıların beraat kararına itiraz edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Hakamata, 2014’te hapisten çıkana dek yaklaşık 50 yıl ölüm hücresinde kaldı ve dünyanın en uzun süre idam cezasına çarptırılan mahkumu olarak tanındı.

Tazminat, Japonya’da haksız mahkumiyet için verilen en yüksek miktar olsa da, avukatı bunun çekilen acıları telafi edemeyeceğini belirtti.

Savcıların beraat kararına itiraz edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Japonya’nın Shizuoka eyaletinde 1966 yılında başlayan ve eski boksör Iwao Hakamata’yı yaklaşık yarım asır ölüm hücresinde tutan dava, çarpıcı bir kronolojiyle tarihe geçti.

İşte o sürecin özeti:

1966’nın 30 Haziran’ında, bir miso işleme şirketi yöneticisinin evinde çıkan yangının enkazında, yönetici, eşi ve iki çocuğu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Ağustos’ta eski profesyonel boksör Iwao Hakamata, cinayet ve soygun şüphesiyle tutuklandı. Bir yıl sonra, fabrikanın miso tankında bulunan kanlı giysiler delil olarak sunuldu ve Hakamata, Eylül 1968’de idama mahkum edildi. Yüksek Mahkeme, cezayı Aralık 1980’de onayladı.

Hakamata, masumiyetini savunarak Nisan 1981’de yeniden yargılama talep etti. Ancak Shizuoka Bölge Mahkemesi 1994’te, Tokyo Yüksek Mahkemesi ise 2004’te bu talebi reddetti. Mart 2008’de Yüksek Mahkeme de özel temyizi geri çevirdi. Kız kardeşi Hideko’nun Nisan’da ikinci kez itiraz etmesi, süreci yeniden hareketlendirdi. 27 Mart 2014’te Shizuoka Bölge Mahkemesi davayı yeniden açarak Hakamata’yı serbest bıraktı, fakat savcılar dört gün sonra karara itiraz etti.

Mücadele 11 Haziran 2018’de Tokyo Yüksek Mahkemesi’nin yeniden açmayı reddetmesiyle sekteye uğradı. Savunma, 18 Haziran’da Yüksek Mahkeme’ye başvurdu ve 22 Aralık 2020’de dava Tokyo’ya geri gönderildi. 13 Mart 2023’te Tokyo Yüksek Mahkemesi yeniden yargılamayı onayladı; savcılar 20 Mart’ta itirazdan vazgeçti. İlk duruşma 27 Ekim’de yapıldı. Savcılar, 22 Mayıs 2024’te idam cezası talep etse de, Shizuoka Bölge Mahkemesi 26 Eylül’de Hakamata’yı beraat ettirdi.

Bu karar, Japonya’da adalet sistemine dair tartışmaları alevlendirirken, Hakamata’nın 40 yılı aşan hukuki mücadelesi tarihe kazındı.