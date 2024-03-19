Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı
Kaynak: Bright Side
İnsanlık tarihi boyunca estetik algıları ve güzellik anlayışı her zaman ilgi çekici olduğu biliniyor. Dr. Julian De Silva'nın liderliğindeki bir ekip, dünyanın en yakışıklı erkeklerini saptamak için altın oranı temel alan bir çalışma gerçekleştirdi. Matematiksel bir ilke olan altın oran, yüz güzelliğinin mükemmelliğini ölçmede kilit bir faktör olarak kabul ediliyor.
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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 1

İnsanlık tarihi boyunca estetik algıları ve güzellik anlayışı her zaman ilgi çekici olduğu biliniyor.

Dr. Julian De Silva'nın liderliğindeki bir ekip, dünyanın en yakışıklı erkeklerini saptamak için altın oranı temel alan bir çalışma gerçekleştirdi.

Matematiksel bir ilke olan altın oran, yüz güzelliğinin mükemmelliğini ölçmede kilit bir faktör olarak kabul ediliyor.

Henry Cavill

%91.64'lük bir oranla Henry Cavill, Dr. De Silva'nın altın oran değerlendirmesinde dikkat çeken kusursuz yüz hatlarına sahip.

Değerlendirmede dudakları ve alnı en yüksek puanı alırken, burun ve dudak uyumu ile göz pozisyonu da yüksek bir orana sahip.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 2

George Clooney

George Clooney'in yüz kemik yapısı, ona doğal bir çekicilik katıyor.

Parlak görünümü, onu diğer erkeklerden ayıran bir özellik.

Ancak alın genişliği nedeniyle altın oran analizinde %89.91'lik bir orana sahip.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 3

Hugh Jackman

Yaşlandıkça yakışıklılığı artan Hugh Jackman, altın oran analizinde %89.64'lük bir sonuç elde etmiş.

Burnunun şekli açısından en yüksek puanı alırken, dudak ve göz aralığı nedeniyle sıralamada daha geride yer alıyor.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 4

Bradley Cooper

Bradley Cooper, %91.08'lik bir oranla neredeyse kusursuz yüz hatlarına sahip. Dr. De Silva'nın analizinde göz konumu, dudakları ve çenesi nedeniyle yüksek puan alırken, burun ve yüz şekli nedeniyle puan kaybetmiş.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 5

David Beckham

Ünlü futbolcu David Beckham, %88.96'lık bir oranla yedinci sırada yer alıyor. Simetrik yüz yapısı, güçlü çene hattı ve belirgin elmacık kemikleriyle, çekici özelliklerin hemen hemen hepsini bünyesinde barındırıyor. Altın oran analizine göre, burun ve dudak genişliği ile %99'luk bir orana ulaşan Beckham, bu özelliklerde çalışmanın en üst sıralarında yer alıyor.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 6

Robert Pattinson

Bilimsel araştırmalara göre dünyanın en kusursuz yüz hatlarına sahip erkeği unvanını Robert Pattinson elde etmiş! Klasik yüz şekli ve keskin çene hattı ile tüm yüz özelliklerinde ilk beşte yer alıyor. Pattinson, %92.15'lik bir oranla zirvede. Oranında düşüş yaşadığı tek nokta, ince dudak yapısı olmuş.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 7

Idris Elba

Idris Elba, belirgin kare çene hattı ve "avcı gözleri" ile dikkat çekiyor ve bu özellikler ona 2013'te Essence dergisi tarafından "Yılın En Seksi Erkeği" ve 2018'de People dergisi tarafından "Yaşayan En Seksi Adam" unvanlarını kazandırmış. Altın oran analizine göre en iyi özelliği çenesi olmasına rağmen, burnu en düşük puanı almış. Elba'nın altın oran yüzdesi %88 olarak hesaplanmış.

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı 8

Brad Pitt

Hollywood'un en tanınmış yüzlerinden biri olan Brad Pitt, %90.51'lik bir altın oran oranıyla dördüncü sırada yer alıyor. Erkeksi yüz hatları ve çocuksu ifadesinin birleşimi, gülümseyince gözlerinin kırışması, onu Hollywood'un en çekici erkeklerinden biri yapmış. Altın oran analizine göre en dikkat çekici özelliği gözleri olmuş.

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