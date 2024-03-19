Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu. Bilim insanları açıkladı

İnsanlık tarihi boyunca estetik algıları ve güzellik anlayışı her zaman ilgi çekici olduğu biliniyor.

Dr. Julian De Silva'nın liderliğindeki bir ekip, dünyanın en yakışıklı erkeklerini saptamak için altın oranı temel alan bir çalışma gerçekleştirdi.

Matematiksel bir ilke olan altın oran, yüz güzelliğinin mükemmelliğini ölçmede kilit bir faktör olarak kabul ediliyor.

Henry Cavill

%91.64'lük bir oranla Henry Cavill, Dr. De Silva'nın altın oran değerlendirmesinde dikkat çeken kusursuz yüz hatlarına sahip.

Değerlendirmede dudakları ve alnı en yüksek puanı alırken, burun ve dudak uyumu ile göz pozisyonu da yüksek bir orana sahip.