The Economist araştırmaları neticesinde dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini seçti. Peki, Dünyanın en yaşanabilir 10 şehri hangileri? Dünyada hangi şehirlerin refah seviyesi daha yüksek?

The Economist'in araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU) dünyanın en yaşanabilir 10 şehrini belirledi.

Liste belirlenirken 173 şehrin verilerine bakıldı. Sıralamalar, şehirlerin istikrar, sağlık hizmetleri, kültür ve çevre, eğitim ve altyapı imkanlarının puanlanmasıyla elde edildi.

Sağlık hizmetleri de dünya çapında gelişme gösterirken savaşların etkisiyle pek çok ülkede istikrar puanlarında düşüş yaşandı.

Listedeki şehirlerin tamamında yaşanabilirlik kriterleri Covid-19 salgını öncesindeki seviyelere döndü.

Listedeki ülkelerin, geçen yıl yüzde 73,2 olan yaşanabilirlik oranının bu sene 76,2'ye yükselmesi, dünya genelinde yaşam standartlarının iyileştiğinin habercisi olarak yorumlandı.

DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR 10 ŞEHRİ HANGİLERİ?

Viyana (Avusturya)

Kopenhag (Danimarka)

Melbourne (Avustralya

Sidney (Avustralya)

Vancouver (Kanada)

Zürih (İsviçre)

Calgary (Kanada)

Cenevre (İsviçre)

Toronto (Kanada)

Osaka (Japonya)