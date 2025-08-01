Dünyanın en yaşlı bebeği doğdu!

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan bir çiftin bebek sahibi olma serüveni sosyal medyada büyük ilgi gördü. Thaddeus Daniel Pierce adlı bebeği aslında 31 yıl önce dondurulmuş bir embriyodan doğdu ve 'dünyanın en yaşlı embriyosundan doğan bebek' unvanını kazandı.

EMBRİYO DONDURULDUĞUNDA İLK OKULA BİLE BAŞLAMAMIŞTI!

Lindsey ve Tim Pierce çifti 2024 yılının Kasım ayında, 1994 yılında dondurulmuş bir embriyoyu transfer ettirme kararı aldı.

O dönem embriyoyu donduran kişi, bebek sahibi olmak isteyen Linda Archerd'dı. Çiftin yıllar sonra evlat edinmeye karar verdiği bu embriyo, transfer edildiğinde hem Lindsey hem de Tim ilkokula bile başlamamıştı.

Çift, uzun yıllardır çocuk sahibi olmak için mücadele veriyordu. ‘Sıradışı’ kabul edilebilecek bu tercihle daha önce dondurulmuş embriyoların transferini sağlayan özel bir programa başvurarak fırsatı yakaladılar Süreçle ilgili duygularını aktaran Anne Lindsey Pierce, "Bir rekor kıracağımızı düşünmedik. Tek istediğimiz bir bebekti" dedi