Dünyanın en yaşlı erkeği yeni yaşını böyle kutladı

26 Ağustos 1912'de, İngiltere Liverpool’da doğan John Tinniswood, 112. yaş gününü Guinness Dünya Rekorları sertifikasıyla çektirdiği fotoğrafla kutladı.

Guinness yetkililerine konuşan Tinniswood, "neden bu kadar çok yaşadığıyla ilgili hiçbir fikrinin olmadığını" söyledi.

Tinniswood herkesin sık sık sorduğu "uzun yaşam sırrının" mucizesinin ise olmadığını dile getirdi.

Yaşamı boyunca Liverpool futbol takımının taraftarı olan John Tinniswood, şimdi Southport'ta bir bakım evinde yaşıyor. Nisanda 114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora'nın ölmesiyle, John Tinniswood dünyanın en yaşlı adamı unvanını kazandı.

Gençken oldukça aktif olduğunu ve "bolca yürüyüş yaptığını" dile getiren Tinniswood, başkalarından "çok da farklı olmadığında" ısrarcı: "Uzun ya da kısa bir yaşam sürebilirsiniz, bununla ilgili yapacak çok fazla şey yok."

Titanic'in battığı sene dünyaya gelen Tinniswood, 112 yaşında olmasının üzerinde pek durmadığını dile getirdi: "Niye bu kadar yaşadım, hiçbir fikrim yok. Özel bir sır falan bilmiyorum. Bence farklı birisi değilim." dedi.

Tinniswood, tuttuğu takım olan Liverpool’dan 20 sene sonra doğdu. Kulübün bugüne dek kazandığı 66 kupadan, ikisi hariç hepsini gördü. sadece 1901 ve 1906 senelerindeki lig şampiyonluklarını kaçırdı. Birinci Dünya Savaşı başladığında iki yaşında olan Tinniswood, İkinci Dünya Savaşı başladığında 27. yaşını kutlamıştı.

Savaşta ordunun mali işlerini yürüten birliğin üyesi olarak, cephe gerisinde görev yapan Tinniswood, eski İkinci Dünya Savaşı askerleri içinde en yaşlısı olma unvanına da sahip oldu.

Tinniswood, Blodwen 1942'de evlendiler ve 1943'te kızları Susan dünyaya geldi. Eşi, 1986'da ölene kadar 44 yıl evliliklerini sürdürdüler.

John Tinniswood, savaş sonrası Shell ve BP'de muhasebeci olarak çalıştı ve 1972'de çalışma hayatını sonlandırarak emekli oldu.

Tinniswood, her Cuma günü geleneksel balık ve patates yemeğini yemek dışında, düzenli bir yemek rutini bulumadığını söyleyerek "Herkes gibi ben de ne yemek çıkarsa onu yiyorum, özel bir diyetim yok" ifadelerini kullandı.

2012'de 100 yaşına bastığından beri Kraliyet'ten özel doğum günü kartı alan John, Kraliçe 2. Elizabeth'in 2022'de ölmesi sebebiyle bu kartı artık Kral 3. Charles'tan almaya başladı.

Çocukluk zamanlarına kıyasla dünyanın değişimini değerlendirmesi istenen John, "Bence daha iyi değil, ya da bazı konularda iyi olsa da bazılarında daha kötü." dedi.