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Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe 118 yaşında öldü

"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanını taşıyan 118 yaşındaki Fransız rahibe Lucile Randon, yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 00:42
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Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe 118 yaşında öldü

Dünyanın en yaşlı insanı Fransız rahibe 118 yaşında öldü
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Ülke basınındaki haberlere göre, Randon’ın kaldığı Fransa’nın güneyindeki Toulon kentindeki bakımevinin yetkilileri, rahibenin salı günü yatağında hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, “Duayen hemşire Andre” olarak da anılan Rahibe Randon’un ölümünden üzüntü duyduklarını ancak kendisinin uzun zamandır ölümü arzuladığını ifade etti.

Geçen yıl 25 Nisan’dan bu yana dünyanın en yaşlı insanı unvanını elinde bulunduran Şubat 1904 doğumlu Rahibe Lucile Randon, 2021 yılının başında Kovid-19 atlatmıştı. (AA)

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