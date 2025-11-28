Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı kara hayvanı ilan edilen kaplumbağa Jonathan'ın uzun ömrünün ardındaki sır, uluslararası bilim camiasının gündemine oturdu.

Saint Helena Adası'nda, İngiliz Valisi'nin resmi konutu olan Plantation House'un bahçelerinde ikamet eden Jonathan isimli dev kaplumbağa, 2025 yılı itibarıyla tahmini 193. yaş gününü kutladı.

1832 yılında Seyşeller'de yumurtadan çıktığı düşünülen Jonathan'ın kesin yaşı bilinmemekle birlikte, 1882'de Saint Helena'ya getirildiğinde "tamamen olgun" (yaklaşık 50 yaşında) olduğu kayıtlara geçti. Bu tarih, Jonathan’ı dünyanın teyit edilmiş en uzun ömürlü kara hayvanı olarak Tu’i Malila'nın (189 yıl) rekorunun ötesine taşıdı.

Bu yüzyıllık sakin, Britanya İmparatorluğu'nun çöküşüne, iki dünya savaşına, 31 farklı valinin görev değişimine ve küresel çapta yaşanan sayısız teknolojik devrime tanıklık etti. Jonathan, zamanın hızına tamamen kayıtsız kalarak yaşamını sürdürdü.

UZMANLAR "İHMAL EDİLEBİLİR YAŞLANMA" SIRRINI ARAŞTIRDI

Jonathan’ın durumu, bilim dünyasının dev kaplumbağaların olağanüstü uzun ömürlülüğüne yönelik ilgisini yeniden canlandırdı.

Florida’daki Senescence Araştırma Enstitüsü'nden (Institute for Senescence Research) zoolog Dr. Ethan Miller, dev kaplumbağaların "ihmal edilebilir yaşlanma" (negligible senescence) sergilediklerini, yani yaşlandıkça ölüm oranlarının artmadığını veya biyolojik işlevlerinin belirgin şekilde azalmadığını ifade etti.

Son yıllarda yapılan genetik araştırmalar da bu türlerin uzun yaşam kodlarını çözmeye odaklandı. Bilim insanları, Aldabra dev kaplumbağalarının genom analizlerini yürüterek, hücre hasarını onarmada ve metabolik stresi azaltmada rol oynayan özel gen varyasyonlarını tespit ettiklerini bildirdi.

Uluslararası Biyogerontoloji Derneği üyesi Prof. Dr. Sarah Chen, dev kaplumbağaların yaşlanma mekanizmalarının anlaşılmasının, insanlarda yaşa bağlı hastalıkların tedavisinde yeni yollar açabileceğini belirtti.

Jonathan'ın uzun süreli bakıcısı ve adanın veterineri Dr. Joe Hollins ise, kaplumbağanın yalnızca biyolojik bir mucize değil, aynı zamanda kültürel bir simge olduğunu söyledi.

Hollins, Washington Post'a verdiği demeçte, "Savaşlar, kıtlıklar, ve uluslar gelip geçerken, o zamana tamamen kayıtsız bir şekilde varlığını sürdürdü. Jonathan, adada azmin ve hayatta kalmanın sembolü statüsünü kazandı" ifadelerini kullandı.

KATARAKT VE KOKU KAYBINA RAĞMEN DİNÇ

İleri yaşına rağmen, Jonathan'ın genel sağlık durumu bakıcıları tarafından yakından takip edildi. Yapılan açıklamalarda, Jonathan'ın katarakt nedeniyle görme yetisini ve koku duyusunu büyük ölçüde kaybettiği, bu nedenle yiyecek bulmakta zorlandığı belirtildi. Ancak Hollins, kaplumbağanın işitme yeteneğini mükemmel bir şekilde koruduğunu aktardı.

Beslenme zorlukları nedeniyle kendisine özel, yüksek kalorili ve vitamin açısından zengin bir diyet uygulandığı bildirildi. Ayrıca, Jonathan'ın hem Emma hem de Fred isimli diğer kaplumbağalarla olan sosyal etkileşimini ve cinsel enerjisini koruduğu da uzmanlarca gözlemlendi. Bu durum, dev kaplumbağaların yaşlanma süreçlerinin memelilerinkinden ne denli farklı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Saint Helena Adası yetkilileri, Jonathan'ın yaşını onurlandırmak amacıyla özel bir pul serisi bastı ve ziyaretçilere, kaplumbağanın bilinen ilk ayak izi fotoğrafının yer aldığı anı sertifikaları vermeyi planladıklarını duyurdu.