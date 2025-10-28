Orta Afrika ülkesi Kamerun'da, Anayasa Konseyi, 12 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın kazandığını duyurdu. Konseyin açıkladığı kesin sonuçlara göre, Biya oyların yüzde 53,66'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi. En yakın rakibi Issa Tchiroma Bakary ise yüzde 35,19 oy aldı.

Bu Biya'nın görevdeki sekizinci dönemi olacak ve yedi yıl daha Kamerun'un Cumhurbaşkanı olarak kalacak. 92 yaşındaki Biya dünyanın en yaşlı lideri olarak biliniyor ve görev süresi sona erdiğinde 99 yaşında olacak.



Bakary, seçim sonuçlarının açıklanmasını beklemeden düzenlediği basın toplantısında zaferini ilan ederek, hükümeti sonuçları manipüle etmekle suçlamıştı.



1982'den bu yana ülkeyi yöneten 92 yaşındaki Paul Biya, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'dan sonra dünyanın en uzun süredir görevde olan ikinci lideri konumunda bulunuyor.