Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri Türkiye'de görüldü!

Kaynak: İHA
Hakkari'de dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan "argiope lobata" türü görüldü.

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi TOKİ yakınlarındaki bölgede daha önce görmedikleri bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

2-008.jpg

Fotoğrafını çekerek internetten yaptıkları araştırmada örümceğin daha önce Hakkari bölgesinde çok görülmeyen ve dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu tespit eden vatandaşlar, "Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken örümceğin "argiope lobata" türü olduğunu ve taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği, ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı ve ölümcül zehrinin "nörodejeneratif" hastalığının tedavisinde kullanıldığını tespit ettik. Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı buluyor" dediler.

