Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı

Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Yemeklerin lezzetini artırmak için kullanılan et ve tavuk bulyonları zehir saçıyor. İşte detaylar…

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 1

Et ve tavuk bulyonları dünyanın en zararlı yiyecekleri arasında bulunuyor.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 2

Bulyonların içeriğindeki kimyasalların birçok hastalığa yol açıyor.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 3

Bulyonlarda bulunan Mono sodyum glutamat (MSG) adlı madde özellikle tehlikeli olarak kabul ediliyor.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 4

Bu madde, yaygın olarak "Çin tuzu" olarak bilinir ve uzmanlar tarafından riskli olarak değerlendirilir.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 5

Bulyonun içindeki kimyasallar vücutta "Çin Restoranı Sendromu" adı verilen toplu bir reaksiyona neden olabilir.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 6

Düzenli olarak tüketildiğinde İSE anormal kalp atışı, nefes almada zorluk, beyin sisi ve hatta Alzheimer gibi hastalıklara yol açabilir.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 7

Bulyonların zararlı olmasının nedeni, içerdikleri Mono sodyum glutamat (MSG) adlı katkı maddesidir.

Bu ürünlerin hamilelik döneminde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmez.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 8

Bu madde, kişinin merkezi sinir sistemine zarar verebilir.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 9

MSG içeren ürünler arasında et bulyon, tavuk bulyon, cips, dondurma, renkli yoğurt ve hazır çorba bulunur.

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Dünyanın en zehirli yiyeceği açıklandı 10

Bu ürünlerin hamilelik döneminde tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmez.

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