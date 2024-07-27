Dünyanın en zehirlisi Türkiye’de bir ilde daha görüldü

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen loplu örümcek (Argiope lobata), Aksaray'da da bulundu. Türkiye'de genellikle Akdeniz Bölgesi'nde görülen bu tür, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Gümüşhane, Ankara, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Elazığ’da da gözlemlenmişti.

Aksaray-Adana kara yolu üzerindeki bir bahçede karşılaşılan örümcek, ördüğü ağ, büyük boyutu ve farklı şekliyle dikkat çekti. Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da bulunan loplu örümceğin şehir merkezinde görünmesi, vatandaşları endişelendirdi. Ayrıca, örümceğin yavrularına yuva yapma şekli ve leylandi çam ağacının dallarını sarkıtacak şekilde ağ örmesi tedirgin etti. Çekim sırasında, örümceğin ağda bir böcek yakalayıp avını ağ ile paketlemesi kameraya yansıdı.

Örümceği gören Kerem İz (32), “Arkadaşlarla bankta oturuyorduk ve ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Yakından baktık ve oldukça farklı bir örümcek gördük; böyle bir türü hayatımızda hiç görmemiştik. Kocaman bir örümcekti. İnternetten araştırdık ve bu türün Türkiye'de pek yaygın olmadığını, genellikle Afrika'da yaşadığını öğrendik.

Aynı zamanda epey zehirli bir örümcek olduğunu da öğrendik. Bu yaşıma geldim, hiç böyle bir örümcek görmemiştim. Şaşırdık ve tedirgin olduk. Ayrıca, örümceğin birkaç yavrusu da vardı ve bunlar ağlarını birer metre mesafeyle örmüşlerdi. Özellikle örümceğin büyüklüğü bizi etkiledi. Zehirli olduğunu öğrenince daha da endişelendik. Burada çoğalıyor ve çeşitli yerlere yavrular yapmış. Gözlemlediğimiz yavrulardan bazıları büyük, bazıları küçük; bunlar da bizi tedirgin etti” şeklinde konuştu.