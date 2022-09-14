Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
Dünyanın en zeki ülkeleri sıralaması belli oldu. Türkiye listede kaçıncı sırada?
Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review 2022'yılının ülkelere göre IQ ortalamalarını açıkladı. Zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede Türkiye de yer aldı. İşte dünyanın en zeki ülkeleri ve ortalama IQ değerleri..
Galeri Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:06 Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 17:13