Dünyanın en zengin kişisi bir geceliğine değişti

Oracle’ın yapay zeka yatırımlarından kaynaklanan güçlü bilanço sonuçlarının ardından Larry Ellison’un serveti bir günde 89 milyar dolar artarak 383,2 milyar dolara kadar ulaştı.

Oracle hisseleri, yapay zekâ şirketlerinin artan veri merkezi ihtiyacı dolasıyla gün içinde yüzde 43’e kadar değer kazandı ve günü yüzde 36’lık bir yükselişle noktaladı. Şirketin piyasa değeri bir günde yaklaşık 244 milyar dolar artarak 922 milyar dolara ulaştı. Oracle böylece S&P 500’de en değerli 10 şirket arasına girdi.



ZİRVEYİ BIRAKMADI

Bununla birlikte piyasa kapanışında Musk’ın serveti 384,2 milyar dolara kadar çıkarak, Ellison’un 1 milyar dolar önüne geçti.

