Dünyanın en zengin üçüncü adamı! CNBC’yi almak için harekete geçti

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Dünyanın en zengin üçüncü adamı! CNBC’yi almak için harekete geçti

Geçtiğimiz ay İtalya’nın Venedik kentinde görkemli bir düğünle dünyaevine giren Jeff Bezos’un eşi Lauren Sanchez'e düğün hediyesi olarak Vogue Dergisi'ni almayı planladığı iddia edilmişti. Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olan Bezos, bu kez de CNBC kanalını almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, gazeteci Lauren Sanchez ile İtalya'nın Venedik kentinde 20 milyon dolarlık görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. İkilinin düğünü günlerce magazin gündeminden düşmemişti.

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ÜNLÜ MODA DERGİSİNİ SATIN ALACAK İDDİASI

Bezos’un, eşi Lauren Sanchez'e düğün hediyesi olarak dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'u satın almayı planladığı öne sürülmüş, Vogue'un bağlı olduğu medya devi Condé Nast'ı satın almak için görüşmelere başladığı iddia edilmişti.

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BU KEZ DE CNBC’İ İLE GÜNDEMDE

Bezos, daha önce sol eğilimli Washington Post gazetesini almıştı. Ancak gazetenin haberlerini daha merkezci ve kapitalimz yanlısı bir yöne kaydırma nedeniyle kayıplar, işten çıkarmalar ve personel protestoları yaşanmıştı. Bezos’un, bu kez de CNBC kanalını almaya çalıştığı iddia edildi.

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