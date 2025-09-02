Dünyanın en zenginleri açıklandı! Türkiye'den 4 isim var

Forbes'in yayımladığı "dünyanın en zenginleri" listesinde küresel servet artışındaki en büyük etkenin ABD borsaları olduğu ifade edildi.
Listenin zirvesinde, Tesla, SpaceX ve xAI şirketlerinin kurucusu Elon Musk yer aldı. Musk'ın serveti 415,6 milyar dolar. Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.
Listede, Türkiye'den dört iş insanı da yer buldu. Türkiye'den en zengin isim Murat Ülker oldu.
Forbes'un 2025 küresel milyarderler listesine giren Türk iş insanları şöyle:
Murat Ülker: 5,4 milyar dolarlık servetiyle 731. sırada.
Şaban Cemil Kazancı: 4,5 milyar dolarlık servetiyle 875. sırada.
İpek Kıraç: 3 milyar dolarlık servetiyle 1322. sırada.
Erman Ilıcak: 2,9 milyar dolarlık servetiyle 1336. sırada.