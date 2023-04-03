2040'a kadar vakit var. Dünyanın geneli tehlikede

AA’nın haberine göre; Uzmanlar erken teşhisin önemine dikkat çekerken geleceğe yönelik araştırmalar ve incelemelerde bulundu. Son dönemlerde hızla artan kanser vakaları herkeste endişeye neden oluyor.

VAKALAR ARTACAK

Bu tahminlere göre, 2020'ye oranla 2040'a kadar kanser vakalarında yüzde 54,9'luk artış yaşanması, bu artışın erkeklerde yüzde 60,6 ile kadınlardan (yüzde 48,8) daha yüksek olması bekleniyor.

Son verilere göre dünyada 2020'de 19 milyon 292 bin 789 kişiye kanser teşhisi konulurken 9 milyon 958 bin 133 kişi kanser yüzünden hayatını kaybetti.

2040'A KADAR VAKTİMİZ VAR

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, habis tümör veya ur olarak da adlandırılan kanser hastalığında oranların sabit kalması ve nüfus artışı ile yaşlanmanın son döneme paralel sürmesi halinde, 2040'a kadar dünya çapında her yıl 28 milyon yeni vaka görüleceği tahmin ediliyor.

EN ÇOK AKCİĞER VE MEME KANSERİ GÖRÜLÜYOR

Kanserin en çok görülen türleri erkeklerde akciğer, prostat, kolorektal, mide ve karaciğer, kadınlarda ise meme, kolorektal, akciğer, rahim ağzı ve tiroit olarak biliniyor.

