Dünyanın gözü bu transferde: Bayern Münih ve Manchester City serveti gözden çıkardı

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için Bayern Münih'in ardından Manchester City'nin de devreye girdiği öne sürüldü. Bild'de yer alan habere göre; Yıldız oyuncu için yeni bir gelişme yaşandı.

LEVERKUSEN FLORIAN WIRTZ İÇİN 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Bayer Leverkusen'in Bayern Münih'ten genç yıldız için 150 milyon euro istediği ancak Bavyera ekibinin 100 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan genç yıldız için Manchester City de transferde iddialı bir şekilde görüşme yapacağı kaydedildi.

Haberin detayında, İngiliz devinin Wirtz'i mutlaka kadrosuna katmak istediği vurgulanırken, yıldız oyuncu için Bayer Leverkusen'e önereceği bonservis bedeli belirtilmedi.

22 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 44 maçta 16 gol, 14 asistlik performans sergiledi.