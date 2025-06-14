Dünyanın gözü İsrail-İran hattında: Ölü sayısında korkunç bilanço!

İsrail 13 Haziran gecesi İran’a yönelik hava saldırıları düzenlemeye başladı. Tüm dünya gözünü bu hatta kilitledi. İsrail’in saldırılarının ardından İran misilleme saldırılarında bulunuyor.

Dün akşam İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti. Bu sabah saatlerinde de Tahran'da yeni patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.

İran medyası, İsrail'in gece boyu düzenlediği saldırılarda 20'si çocuk 60 kişinin öldüğünü duyurdu.

Öğlen saatlerinde İsrail'in Tebriz'e yeniden saldırı düzenledi. İsrail Savunma Bakanı, "Hamaney sivillere füze atmayı sürdürürse Tahran yanacak" tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu İran'ın İsrail'e 150 füze attığını ve enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İsrail Savunma Bakanı, "Hamaney sivillere füze atmayı sürdürürse Tahran yanacak" tehditlerinin ardından ölü bilançosu arttı. İran'da ölenlerin sayısı 168'e yükseldi.

İran’ın 2 üst düzey komutanı daha öldürüldü: Tüm havalimanlarında uçuşlar durdu

İran’dan 3 ülke için ‘Vururuz’ açıklaması geldi: Saldırılar devam ediyor

Orta Doğu’yu karıştıran çatışma Türkiye sınırına kadar geldi: İsrail İHA’lar ile saldırdı