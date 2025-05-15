Dünyanın gözü İstanbul'da: Rusya heyeti basın açıklaması yapacak

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin barış görüşmeleri kapsamında, İstanbul'da bir araya gelmeleri bekleniyor. Basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki bekleyişi sürerken, gazetecilere açıklamaya yapan konsolosluk yetkilisi Andrian Andrianov, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda saat 17.30'da açıklama yapılacağını söyledi.

Açıklamayı heyete başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'nin yapacağı öğrenildi.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından Ankara'daki Ukrayna Büyükelçiliği'nde basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; Rusya, düşük seviyede temsil edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Trump'a saygımızdan dolayı heyetimizi İstanbul'a göndereceğiz.



‘’RUSYA SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMİYOR’’

Görüşme teklifi Putin'den geldi ama Rusya, düşük profilli bir heyetle bu görüşmeye katılıyor. Yine de heyetimiz, ateşkes konusunda ilk adımın atılması için toplantılara katılacak.Rusya, savaşı bitirmek istemiyor. Rus heyetinde yer alan isimler, bunu gösteriyor.



‘’BARIŞ İÇİN ATILACAK KÜÇÜK BİR ADIMI BİLE PAS GEÇMEYECEĞİZ’’



Rusya, düşük profilli bir heyetle katıldığı için benim heyetimin de herhangi bir anlaşma yapma yetkisi olmayacak. Barış için atılacak en küçük bir adımı bile pas geçmeyeceğiz. Yapıcı olacağız ama benim ya da Genelkurmay Başkanı'mın toplantıda olmasına gerek yok. Putin gelmedi.

Putin, direkt görüşmelere hazır olduğunu söylemişti ve ben "Tamam geliyoruz" dedim ve belirtilen tarihte geldim. Bence bütün taraflar, müzakerelere hazır olduğunu teyit etmeli.



Tam ve koşulsuz ateşkes yapılmalıdır. Eğer bunu müzakere etmeye hazırsak, liderler düzeyinde görüşmeliyiz. Ben buradayım ve görüşmelere hazırım.



Biz hızlı bir şekilde barışa ulaşmak istiyoruz. Ancak Rusya karar almaya hazır değil. Çünkü Rusya, savaşı bitirmek istemiyor.



Bu, Rusya'ya yapılan baskının yetersiz olduğunu gösteriyor. Ortaklarımızdan Rusya'yı müzakere masasına oturmaya teşvik edecek ağır yaptırımlar uygulamalarını bekliyoruz.



Savunma Bakanı'mız toplantıda yer alacak. Onlardan daha ciddi bir katılım sergiliyoruz. Çünkü ilerleyen dönemlerde hiç kimsenin Ukrayna anlaşmaya yanaşmadı dememeli.



Putin, barış istiyorsa görüşmeliyiz. Putin'e sesleniyorum: Hadi gelin, görüşelim. Biz, dünyayı gezip müzakere edecek Rus arayamayız. Putin, İstanbul'a gelmiyorsa ben Ankara'dayım. Buraya gelmeli.



‘‘RUSYA’NIN BU TUTUMU ERDOĞAN VE ABD BAŞKANI TRUMP’A SAYGISIZLIK’’



Rusya'nın bu tutumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan ciddi bir saygısızlıktır.



Kırım, Ukrayna'nındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Kırım'daki işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum.