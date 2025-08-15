Dünyanın gözü kulağı bu zirvede! Alaska'da tarihi kare

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme için Air Force One uçağı ile Alaska'ya geldi.

Trump ve Putin Alaska’da bir araya geldi. İki lider bu görüşmenin ardından, genişletilmiş heyetler arası toplantıya geçilecek.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi zirve birazdan başlayacak. En son 2018 yılında Helsinki'de bir araya gelen iki lider, yıllar sonra ilk kez yüz yüze geldi.

İki liderden ilk kare geldi.

HEYETLERDE KİMLER VAR?

Rusya tarafında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrei Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Varlık Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Putin’in dış politika danışmanı Yuri Ushakov yer alıyor.

ABD’yi ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick, CIA Direktörü John Ratcliffe, Özel Temsilci Steve Witkoff, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ve Genel Sekreter Yardımcısı Dan Scavino temsil edecek.