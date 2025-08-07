Dünyanın iki süper gücü bir araya geliyor! Kremlin'den tarih açıklaması geldi

Kremlin'den Putin ile Trump'ın görüşmesine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Putin-Trump görüşmesinin yeri üzerinde anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin ve Trump'ın görüşme konusunda mutabık kaldığı ve hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Uşakov, toplantının nerede yapılacağına dair kararın verildiğini, ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilerin yakında açıklanacağını ifade etti.