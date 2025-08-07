Dünyanın iki süper gücü bir araya geliyor! Kremlin'den tarih açıklaması geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rusya Devlet Bşkanı Putin ile ABD Başkanı Trump arasında görüşme yapılacağına dair beklenen bilgi Kremlin'den geldi. Kremlin tarafından yapılan açıklama da görüşme tarihine de değinildi.

Kremlin'den Putin ile Trump'ın görüşmesine ilişkin kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Putin-Trump görüşmesinin yeri üzerinde anlaşma sağlandı. Önümüzdeki günlerde açıklama yapılacak.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov tarafından yapılan açıklamaya göre, Putin ve Trump'ın görüşme konusunda mutabık kaldığı ve hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Uşakov, toplantının nerede yapılacağına dair kararın verildiğini, ancak görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgilerin yakında açıklanacağını ifade etti.

