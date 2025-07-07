Dünyanın ilk dokuzuz çocukları 4 yaşında

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın ilk dokuzuz çocukları 4 yaşında

2021’de aynı anda doğan 9 bebek, şimdi dört yaşında. Halima Cisse ve Abdelkader Arby çifti, bu mucizevi doğumun yıldönümünü nadir aile fotoğraflarıyla kutladı.

Mali’li Halima Cissé ve Abdelkader Arby çifti, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dokuzuz çocuklarının 4. yaşını özel karelerle kutladı. Beşi kız, dördü erkek olan çocuklar, 2021 yılında Fas’ın Kazablanka kentinde erken sezaryenle dünyaya gelmişti. Doğumda bebeklerin kilosu 500 ila 1000 gram arasındaydı.

Guinness tarafından dünyanın hayatta kalan ilk dokuzuz doğumu olarak kayda geçen çocukların isimleri şöyle: Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama, Oumou, Mohammed, Oumar, Elhadji ve Bah. Fotoğraflarda kardeşlerin uyumlu kıyafetlerle büyüme süreçleri görülüyor.

Aile, Instagram'da yaptığı paylaşımda “Hayatın mucizesi, sevginin gücü ve minnetle doluyuz” ifadelerine yer verdi. Kutlamalar için anneleri Halima, Guinness’e “Ünlü gibi büyük bir doğum günü planladık” dedi.

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