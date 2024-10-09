Dünyanın ilk micro-LED ekranlı saati geliyor

Garmin, Fenix 8 akıllı saat modelini tanıttıktan sonra, dünyanın ilk micro-LED ekranlı akıllı saatini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu haber, Gadgets & Wearables tarafından yayınlanan belgelerle desteklenen bir sızıntıya dayanıyor. Yeni modeller arasında Tactix 8 AMOLED ve Fenix 8 MicroLED saatlerinin yer aldığı belirtiliyor. Micro-LED teknolojisi, daha yüksek parlaklık seviyeleri ve daha düşük enerji tüketimi sunarak, kullanıcılara üstün pil ömrü vaat ediyor.

TACTİX 8 İLE YENİ BOYUT SEÇENEKLERİ

Garmin, daha önce piyasaya sürdüğü Tactix 7 modelinin başarısını takiben, Tactix 8'i 47mm ve 51mm boyut seçenekleriyle sunmayı planlıyor. Tactix serisi, dayanıklılığı ve gelişmiş navigasyon özellikleriyle tanınırken, gizli mod ve gece görüşü gibi özellikleriyle de dikkat çekiyor. Bu yeni modelin, daha kompakt bir tasarım arayan kullanıcılar için ideal olacağı öngörülüyor.

MİCRO-LED'NİN AVANTAJLARI VE ZORLUKLARI

Micro-LED ekranlar, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle henüz geniş çapta kullanılmıyor. Ancak, bu teknoloji için uzun süredir Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch Ultra'nın geçiş yapacağı yönünde spekülasyonlar var. Şu ana kadar bu tür bir ekranı barındıran bir akıllı saat piyasaya sürülmedi. Garmin'in bu yeni modelleri, pazarda önemli bir değişim yaratabilir ve kullanıcı deneyimini geliştirebilir.