Dünyanın ilk tank dizisi görücüye çıktı

TRT’nin dijital platformu ‘tabii’de geçen hafta yayına giren aksiyon dizisi ‘Siyah Bere’nin özel gösterimi, İstanbul Torun Center Sinemaları’nda yapıldı.

CNP Film imzalı dizi, birliğine ve vatanına yürekten bağlı kahraman bir tank ekibinin ateş hattında verdiği korkusuz bir mücadeleyi anlatıyor. Dünyanın ilk tank dizisi olan ‘Siyah Bere’yi ekiple birlikte izledim. İlhan Şen, severek izlediğim, oyunculuğunu beğendiğim bir isim. Tank Komutanı Astsubay Çavuş Volkan Demirci karakterine hayat veren İlhan Şen, dizide öyle bir performans sergilemiş ki, âdeta ete kemiğe bürünmüş. Sahneleri iliklerinize kadar size yaşatıyor. Hep komedi işlerinde izlediğimiz Erkan Sever de bu kez ters köşe yaparak karşımıza çıktı. Komedi dışında da başarılı bir isim olduğunu gördüm.

Onbaşı Yunus Soydan’a hayat veren Seyit Nizam Yılmaz’ı ilk kez izledim. O nasıl oyunculuk öyle? Mest oldum. Doğukan Polat, galiba bu tarz rollerin vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Kötü rollerin adamı Saygın Soysal, ‘Ferzan’ karakteriyle yine şahane bir iş çıkarmış. Osman Albayrak’ı da ilk kez seyrettim. Yarbay Enver Karaalp rolüyle döktürmüş. Özge Gürel, Açelya Devrim Yılhan ve Kaya Akkaya’yı daha önce çok kez izledim. Onlar da ‘Siyah Bere’de rollerinin hakkını vermişler.

Sahneler akıp gidiyor. Sıkılmıyorsunuz. Hep bir sonraki sahneyi merak ediyorsunuz. Alternatif arayanlar için ‘Siyah Bere’ ideal bir seçim olacaktır. İyi seyirler.

‘Ufuk’ta Ne Var’ı izlediniz mi?

Televizyon ekranlarında hafta sonu sakinliğine farklı bir soluk getiren “Ufuk’ta Ne Var?”, Pazar günlerinize renk katacak. Kuruçeşme Oligark’ta şıklıkla zarafeti buluşturan çekimler, izleyiciye hem görsel hem içerik açısından zengin bir deneyim sunuyor.

Programın mimarı ise, tanıdık bir isim. Takvim Gazetesi’ndeki magazin köşe yazılarını keyifle okuduğumuz meslektaşım Ufuk Özcan. Medya dünyasını bilen, kulisleri tanıyan, magazinle siyasetin arasındaki ince çizgiyi ustalıkla çizen birisi. Yıllardır yazdıklarıyla gündem yaratmayı başaran Ufuk Özcan, şimdi de ekranlara aynı başarıyı taşıyor.

“Ufuk’ta Ne Var?”, sadece bir program değil; tıpkı bir zamanların Güneri Civaoğlu’nun dokunuşları gibi incelikli, düzeysiz magazinden uzak, ne söylediğini bilen bir format olarak dikkat çekiyor. Konuklar özenle seçiliyor, sorular ise geçiştirilmeden, hakkı verilerek soruluyor.

“Ufuk’ta Ne Var?”, ekranlarda kaliteye hasret kaldığımız şu günlerde umut verici bir adım. Pazar günleri, saat 14.00’te açın Flash Haber TV’yi. Ailecek, bu kaliteli yayını keyifle izleyin. Çünkü, bu işte gerçekten bir şey var. Müptelası olacaksınız. Benden söylemesi.