Dünyanın ilk vegan kulübüne ilginç protesto. Tribüne bakanlar gördüklerine inanamadılar

İngiltere National League’de oynanan maçta, dünyanın ilk tamamen vegan futbol kulübü Forest Green Rovers ile Oldham Athletic arasındaki karşılaşma, saha içinden çok taraftarların esprili protestosuyla konuşuldu. Oldham Athletic taraftarları, Forest Green’in vegan beslenme politikalarına gönderme yapmak için deplasman maçına kasap kıyafetleriyle gelerek sosyal medyada gündem oldu. Sahada ise Forest Green Rovers, Charlie McCann’ın golüyle 1-0 galip gelerek play-off yarışında iddiasını sürdürdü.

TARAFTARLARIN ESPRİLİ PROTESTOSU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Forest Green Rovers, çevre dostu ve tamamen vegan beslenme politikalarıyla tanınıyor. Bu duruş, Oldham Athletic taraftarlarının maç öncesi yaratıcı bir protestoya imza atmasına neden oldu. Taraftarlar, kasap önlükleri ve şapkalarıyla stadyuma gelerek Forest Green’in vegan kimliğine esprili bir gönderme yaptı. Protesto, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak binlerce paylaşım ve yorum aldı. Kimileri eylemi eğlenceli bulurken, bazıları protestonun saygısızlık olduğunu savundu.

SAHADA FOREST GREEN GÜLDÜ

Maçta ise Forest Green Rovers, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. İlk yarının son dakikalarında Charlie McCann’ın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, skoru maç sonuna kadar korudu. Bu galibiyet, Forest Green’in üst üste ikinci zaferi oldu ve play-off yarışında önemli bir avantaj sağladı. Oldham Athletic ise kaleci Matthew Hudson’ın kurtarışlarına rağmen skoru eşitleme şansını yakalayamadı ve sahadan puansız ayrıldı.