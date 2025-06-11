Dünyanın ilk yapay zekalı robot 4S mağazası açılıyor

Kaynak: DHA
Dünyanın ilk yapay zekalı robot 4S mağazası açılıyor

Dünyanın ilk yapay zekalı robot 4S mağazasının Çin’in başkenti Pekin’de açılacağı duyuruldu.

Dünyanın ilk yapay zekalı robot 4S mağazasının 2025 Dünya Robot Konferansı’nın düzenleneceği 8-12 Ağustos tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de açılacağı bildirildi.

Mağaza, Pekin’deki Yizhuang’da bulunan Pekin Robot Endüstri Parkı'nda kurulacak.

Yapay zekalı robot 4S mağazasının, yapay zekalı robotlara odaklanarak satış, yedek parça temini, satış sonrası hizmet ve bilgi geri bildirimi işlevlerinin yenilikçi bir şekilde birleştirileceği belirtildi.

Mağazanın, senaryo temelli sergileme, sürükleyici etkileşim, standartlaştırılmış teslimat ve kesintisiz satış sonrası hizmet gibi çok yönlü işlevler sunacağı ifade edildi.

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