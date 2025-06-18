Dünya’nın kalbinde şaşırtıcı buluş! Yerin derinliklerindeki yeni keşifler

Dünya’nın derinliklerinde, yerkabuğunun hemen altında yer alan manto katmanında, bilim insanlarını şaşırtan bir gerçek gün yüzüne çıktı: Katı haldeki kayalar, sıvı gibi çok yavaş ama sürekli bir şekilde akıyor. Bu akıntılar, kıtaların hareketinden depremlere, volkanik patlamalardan dağ oluşumuna kadar pek çok jeolojik sürecin ardındaki görünmez gücü oluşturdu.

Son bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleri, bu akıntıların Dünya’nın dinamik yapısını anlamada kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

MANTO: DÜNYA’NIN DİNAMİK MOTORU

Yer kabuğu ile çekirdek arasında yer alan manto, Dünya’nın en kalın katmanı olarak biliniyor.

Yaklaşık 2.900 kilometre kalınlığındaki bu katman, silisyum, magnezyum, demir ve nikel gibi minerallerden oluşan ultramafik kayaçlardan meydana geldi.

Mantonun üst kısımları yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle plastikimsi bir özellik gösterirken, alt kısımları ise daha akışkan bir yapıda bulundu. Bu yapı, mantoda sürekli alçalıcı ve yükselici akıntıların oluşmasına olanak tanındı.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden (Caltech) jeofizikçi Prof. Dr. Donald L. Turcotte, mantodaki bu akıntıların, Dünya’nın jeolojik süreçlerini yönlendiren temel bir mekanizma olduğunu belirterek, “Manto, adeta Dünya’nın kalbi gibi çalışıyor. Katı gibi görünen kayaçlar, milyonlarca yıllık zaman ölçeklerinde sıvı gibi hareket ediyor. Bu akıntılar, tektonik plakaların hareketini ve volkanik aktiviteleri tetikliyor” dedi.

SON ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda, özellikle sismik dalga analizleri ve bilgisayar simülasyonları, mantonun dinamik yapısını anlamada devrim oluşturdu.

Japonya’daki Tokyo Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kei Hirose liderliğinde yapılan bir araştırma, mantonun alt kısımlarındaki yüksek basınç ve sıcaklık koşullarında kayaçların nasıl deforme olduğunu inceledi. Hirose, “Mantonun viskozitesi, derinlik arttıkça değişiyor. Özellikle çekirdek-manto sınırına yakın bölgelerde, kayaçlar çok daha düşük viskozite gösteriyor ve bu da akıntıların daha belirgin hale gelmesine yol açıyor” dedi. Bu bulgular, mantonun alt kısımlarındaki kayaçların, Dünya’nın manyetik alanının oluşumunda da önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Uluslararası Okyanus Sondaj Programı (IODP) kapsamında, Atlantis Masifi’nde gerçekleştirilen bir çalışma, mantodan alınan kayaç örneklerinin analiz edilmesiyle çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Science dergisinde yayımlanan bu araştırmada, mantonun 1.268 metre derinliğinden alınan peridotit kayaçlarının, magnezyum açısından zengin olduğu ve deniz suyu ile tepkimeye girerek hidrojen ve metan gibi moleküller ürettiği keşfedildi. Bu moleküller, su altında yaşamın sürdürülebilirliğini destekleyen kimyasal süreçler için kritik öneme sahip.

JEOLOJİK SÜREÇLERİN GÖRÜNMEZ GÜCÜ

Manto akıntıları, tektonik plakaların hareketini sağlayan temel mekanizmalardan biri olarak kabul ediliyor.

Üst mantodaki konveksiyon akımları, sıcak malzemenin yüzeye yükselmesi ve soğuk malzemenin derinlere batmasıyla oluşuyor. Bu döngü, okyanus ortası sırtlarında yeni kabuğun oluşumunu ve yitim zonlarında eski kabuğun geri dönüşümünü sağladı.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden jeolog Prof. Dr. Marie Edmonds, “Manto akıntıları, Dünya’nın yüzeyindeki her büyük jeolojik olayın ardındaki itici güç. Depremler, volkanlar, hatta dağ sıralarının oluşumu, bu akıntılar olmadan mümkün olmazdı” dedi.

Ayrıca, mantonun derinliklerinde bulunan ve “D çift tırnak” (D″) olarak adlandırılan bölge, sismik dalgaların farklı davranışlar sergilediği bir alan olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin, çekirdek-manto sınırında biriken yoğun malzemelerden oluştuğu düşünüldü.

ABD’deki Princeton Üniversitesi’nden Prof. Dr. Jeroen Tromp, “D″ bölgesi, mantonun dinamiklerini anlamada bir anahtar. Bu alandaki çalışmalar, Dünya’nın iç yapısının evrimini çözmemize yardımcı oluyor” dedi.

DÜNYA’NIN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTAN KEŞİFLER

Manto akıntılarının keşfi, Dünya’nın jeolojik geçmişine dair de önemli ipuçları sundu.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Qian Yuan liderliğinde yapılan bir başka araştırma, mantonun derinliklerinde bulunan büyük düşük hız bölgelerinin (LLVP’ler), yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Dünya’ya çarpan Theia adlı bir gezegenin kalıntıları olabileceğini öne sürdü. Bu çarpışma, Ay’ın oluşumuna yol açmış ve mantonun yapısını derinden etkilemiş olabilir. Yuan, “Bu bölgeler, mantonun alt kısımlarında adeta fosilleşmiş kalıntılar gibi duruyor. Bu, Dünya’nın oluşum tarihini yeniden değerlendirmemizi gerektiriyor” dedi.

GELECEKTEKİ ARAŞTIRMALAR VE SORULAR

Bilim insanları, manto akıntılarının Dünya’nın manyetik alanındaki değişikliklerle nasıl bir ilişki içinde olduğunu ve bu akıntıların iklim değişikliği gibi modern sorunlarla bağlantısını araştırmaya devam ediyor.

Güney Atlantik Anomalisi gibi manyetik alan zayıflamalarının, manto dinamikleriyle ilişkili olabileceği düşünülüyor.

Fransa’daki Paris Yer Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Carlo Laj, “Manyetik alanın dinamikleri, manto akıntılarının çekirdek üzerindeki etkileriyle şekilleniyor. Bu ilişkiyi anlamak, gezegenimizin geleceğini öngörmede kritik bir adım” dedi.

Manto akıntılarının keşfi, Dünya’nın yalnızca jeolojik değil, aynı zamanda biyolojik ve çevresel süreçlerini anlamada da yeni ufuklar açtı. Bilim dünyası, bu görünmez gücün sırlarını çözmek için derinliklere inmeye devam ediyor. Bu keşifler, gezegenimizin nasıl işlediğini ve gelecekte nasıl bir evrim geçirebileceğini anlamada önemli bir adım olarak görüldü.