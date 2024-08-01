Dünyanın konuştuğu Yusuf Dikeç’ten bomba açıklamalar: 3 gün önce silahımı elimden aldılar

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatları tüm hızı ile devam ederken bir yarışmada Milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in yarışma tarzı olimpiyatlardan daha fazla konuşuldu. Havalı tabanca kategorisinde ülkemizi Şevval İlayda Tarhan ile beraber temsil eden Dikeç, yarışmadaki olağanüstü sakin tavırları ile dünya gündemine oturdu.

Ekipmansız ve bir eli cebinde şeklinde atış yapan Dikeç olimpiyatların önüne geçti. Sosyal medyada çokça konuşulan Yusuf Dikeç Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Göğüsleri kabartan gelişmeler sonrasında Yusuf Dikeç’ten gündemi sarsacak bomba bir açıklama geldi.

“SİLAHIMI ELİMDEN ALDILAR”

TGRT Haber’e konuşan Dikeç, geçtiğimiz sene dünya şampiyonasına giderken 3 gün öncesinden elinden silahının alındığını söyledi. Dikeç’in bomba açıklamaları şu şekilde oldu:

“Hayatımız hiçbir zaman dört dörtlük geçmedi. Geçen sene dünya şampiyonasına giderken, olimpiyatlara dört kotanın verildiği yarışmadan 3 gün önce benim elimden silahımı aldılar. Bu zorlu mücadelede yılmadık. Bu madalyayı o gün elimden silahı alanlara ve buna sessiz kalanların dışındaki, 85 milyona armağan ediyorum. Ben sadece bir simgeyim. İnsanlar sadece Türkiye Cumhuriyet devletinin bir neferini konuşuyor.”