Gezegenimizi ve alçak yörüngedeki uydularımızı Güneş’ten gelen zararlı radyasyonlara karşı koruyan Dünya’nın manyetik kalkanı, Araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre; Güney Atlantik Okyanusu üzerinde bir değişim geçiriyor. Dünya’nın manyetik kalkanının ortalama yüksekliği yaklaşık 650 kilometre civarında olduğu biliniyor.



Live Science'ın haberine göre; Güney Atlantik Anomalisi’nin sınırları içinde bu koruma katmanı alçarak yüzeyin sadece 200 kilometre yukarısına kadar düşmesi durumunda alçak yörüngedeki uydular ve uzay araçları için ciddi risklerler ortaya çıkabiliyor.

Manyetik korumanın azalmasıyla birlikte Güneş’ten gelen yüklü parçacıklara ve radyasyona daha fazla maruz kalmaları halinde donanım arızaları, radyasyon kaynaklı hasarlar ve iletişim kesintileri gibi sorunlar yaşanabillyor.





Araştırmacılar, Güney Atlantik Anomalisi’nin büyümesinin ve özellikleAfrika’ya doğru yayılmasının temel sebebinin Dünya’nın manto tabakası ile dış çekirdeği arasındaki sınırda meydana gelen sıra dışı manyetik akışlarla açıklıyor.