Dünya’nın mini uydusu Güneş’e doğru gidiyor

Dünya'dan yaklaşık 3,2 milyon kilometre uzaklıkta bulunan ve "mini ay" olarak adlandırılan 2024 PT5 asteroidi, Ocak ayında gezegenimize 1,1 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Bu mesafe, Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının yaklaşık 3 katı kadar. NASA'nın gözlemleri, bu geçişin asteroidin güneşin yerçekimi etkisiyle uzaya çekilmeden önceki son yaklaşımı olacağını gösteriyor.

Yalnızca 10 metre çapında olan 2024 PT5, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük. Asteroidi ilk kez, Hawaii Üniversitesi'nin Güney Afrika’daki teleskopu tespit etti. NASA, o tarihten bu yana bu küçük gök cismini yakından izliyor.

NASA'nın Gezegen Savunma Koordinasyon Ofisi’nden Josh Handal, 2024 PT5'in yörüngesinin doğal bir nesneye ait olduğunu ve insan yapımı roket kalıntılarından farklı olduğunu belirtti. Ayrıca, asteroidin, Ay'ın yüzeyinden kopmuş bir kaya parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Asteroid, son birkaç aydır Dünya çevresinde "at nalı" şeklinde bir yörünge izliyordu. Ancak güneşin yerçekimi etkisiyle hızlanmaya başlayarak, Ocak ayında en yakın geçişini yapacak. NASA'nın verilerine göre, bu dönemde asteroidin hızı şu anki hızının en az iki katına çıkacak.

Ocak ayındaki bu geçiş sırasında NASA, California’daki Goldstone radar anteni aracılığıyla asteroidi bir hafta boyunca detaylı bir şekilde inceleyecek.

2024 PT5, güneş çevresindeki bir turunu tamamladıktan sonra, 2055 yılında Dünya’ya yeniden yakın geçiş yapacak. Bu olay sırasında, asteroidin bir kez daha Dünya çevresinde geçici bir yörünge oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Asteroitlerin bu tür yakın geçişleri, bilim insanları için güneş sistemi dinamiklerini anlamada ve gezegen savunma stratejileri geliştirmede önemli veriler sunuyor. NASA, 2024 PT5 gibi küçük ve yakın gök cisimlerini izlemeye devam ederek olası tehditleri değerlendirmeyi sürdürüyor.