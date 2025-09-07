Dünyanın nadir eseri bulundu! 2.200 yıllık: Manisa’dan tarihe ışık tutan keşif

Dünyanın nadir eseri bulundu! 2.200 yıllık: Manisa’dan tarihe ışık tutan keşif

Antik dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Aigai’de 2004 yılından bu yana süren kazılar, tarih ve bilim açısından dikkat çekici buluntularla devam ediyor. Manisa’da Aigai Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, yaklaşık 2 bin 200 yıllık bir güneş saati gün yüzüne çıkarıldı.

Yaklaşık 2 bin 700 yıllık tarihe sahip Aigai Antik Kenti'nde 2004 yılından bu yana süren kazı çalışmalarında, antik dünyanın önemli kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor. Halk meclisi binasında (Bouleuterion) yapılan kazılarda, tek parça halinde korunmuş bir güneş saati bulundu. Eserin hem dönemin bilim anlayışını yansıtması hem de özgün işçiliğiyle öne çıktığı belirtildi. Güneş saati, bu yıl açılan Manisa Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

'ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN EN DETAYLI ÖRNEK'

Gemi tasvirinin, karasal konumda bulunan Aigai'nin denizle olan bağlarına ve denizcilik kültürüne duyduğu hayranlığa da ışık tuttuğunu belirten Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, güneş saatinin antik çağdan günümüze ulaşan en detaylı örneklerden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sezgin, "Aigai Meclis binasında ortaya çıkan bu güneş saati oldukça özel. Dor tarzı bir sütun başlığı üzerinde yer alan saat, zeminden yükseltilerek konumlandırılmış. Yapının ön kısmı bir gemi pruvası şeklinde tasarlanmış ve her iki yanında "nazar'ı simgeleyen göz motifleri yer alıyor" dedi.

'BU DENLİ DETAYLI İŞLENMİŞ BAŞKA BİR ÖRNEĞE RASTLAMADIK'

Prof. Dr. Sezgin ayrıca, "Saatin üzerinde yer alan bronz çubukların, güneş ışınlarının geliş açısına göre gölgeler oluşturarak günün saatlerini gösterdiğini biliyoruz. Ortadaki çizgi ise yaz ve kış gün doğumu gibi astronomik olayların izlenebilmesine olanak tanıyor. Bu yönüyle hem estetik hem de işlevsel olarak eşsiz bir örnek. Antik dünyada buna benzer yalnızca birkaç örnek bulunuyor. Delos Adası'nda yer alan benzeri dışında, bu denli detaylı işlenmiş başka bir örneğe rastlamadık" diye konuştu.

