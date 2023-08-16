Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; müze yetkilileri, söz konusu olaylardan sorumlu olduğuna inanılan personelin işten çıkarıldığını ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Eserlerin Durumu ve Tarihleri

British Museum'dan yapılan açıklamada, kaybolan veya zarar gören eserlerin cam, altın, mücevherler ve değerli taşlardan oluştuğu belirtildi. Bu eserlerin sergide olmadığı ve akademik araştırmalar için depolarda saklandığı ifade edildi. Eserlerin tarih aralığı milattan önce 15. yüzyıldan milattan sonra 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

Müze Yetkililerinin Açıklamaları

Müze Müdürü Hartwig Fischer, yaşanan olayın çok nadir bir durum olduğunu belirterek müzenin özür dilediğini ve bu tür olayları sona erdirecek önlemler alacaklarını ifade etti. Yapılan açıklamada, eserlerin kaybı, çalınması veya zarar görmesinden sorumlu tutulan personelin işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İnceleme Süreci

British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne, eserlerin kaybolma haberi aldıklarında derin endişe duyduklarını ve olayın ardından bağımsız bir inceleme başlattıklarını açıkladı. Osborne, çalınan eserleri bulmak ve benzer olayların yaşanmaması için önleyici adımlar atacaklarını vurguladı.

Soruşturma ve İnceleme

Söz konusu eserlerle ilgili hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlattı. Müze yönetimi olayın detaylarını inceleyerek güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Eser kaybı ve çalınma gibi olaylar müzelerde ciddi bir endişe kaynağı oluşturduğundan, bu tür durumlar genellikle yoğun bir şekilde araştırılır ve önlemler alınır.