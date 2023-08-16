Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü

İngiltere'nin önemli müzelerinden biri olan British Museum'un depolarında birçok eserin kaybolduğu, çalındığı veya zarar gördüğü ortaya çıktı.

KAYNAK: AA
Dünyanın önemli müzelerinden British Museum'da skandal. eserler ya kayboldu, ya çalındı ya da zarar gördü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; müze yetkilileri, söz konusu olaylardan sorumlu olduğuna inanılan personelin işten çıkarıldığını ve yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Eserlerin Durumu ve Tarihleri

British Museum'dan yapılan açıklamada, kaybolan veya zarar gören eserlerin cam, altın, mücevherler ve değerli taşlardan oluştuğu belirtildi. Bu eserlerin sergide olmadığı ve akademik araştırmalar için depolarda saklandığı ifade edildi. Eserlerin tarih aralığı milattan önce 15. yüzyıldan milattan sonra 19. yüzyıla kadar uzanıyor.

Müze Yetkililerinin Açıklamaları

Müze Müdürü Hartwig Fischer, yaşanan olayın çok nadir bir durum olduğunu belirterek müzenin özür dilediğini ve bu tür olayları sona erdirecek önlemler alacaklarını ifade etti. Yapılan açıklamada, eserlerin kaybı, çalınması veya zarar görmesinden sorumlu tutulan personelin işine son verildiği ve hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı ve İnceleme Süreci

British Museum Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Maliye Bakanı George Osborne, eserlerin kaybolma haberi aldıklarında derin endişe duyduklarını ve olayın ardından bağımsız bir inceleme başlattıklarını açıkladı. Osborne, çalınan eserleri bulmak ve benzer olayların yaşanmaması için önleyici adımlar atacaklarını vurguladı.

Soruşturma ve İnceleme

Söz konusu eserlerle ilgili hem Londra Metropolitan Polisi hem de müze yönetimi soruşturma başlattı. Müze yönetimi olayın detaylarını inceleyerek güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Eser kaybı ve çalınma gibi olaylar müzelerde ciddi bir endişe kaynağı oluşturduğundan, bu tür durumlar genellikle yoğun bir şekilde araştırılır ve önlemler alınır.

Öne Çıkanlar
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
Son Haberler
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de Spor
Mısırlı Omar Fayed Fenerbahçe'de
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu Dünya
İrlanda'da fazla para veren ATM'lerde kuyruk oluştu
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı Ekonomi
New York Borsası Fed Tutanakları Sonrası Düşüş Yaşadı
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Yaşam
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu Dünya
Singapur'da 737 Milyon Dolarlık Kara Para Aklama ve Sahtecilik Operasyonu
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi Güncel
Yakıt doldurduğu traktörün altında kalarak can verdi