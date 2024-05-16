Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu

Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oxford ve Harvard Üniversitesi uzmanları dünyanın en dayanıklı canlısını açıkladı. Bu canlıların dünyanın son anına kadar hayatta kalabileceği aktarıldı.
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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 1

Dünya'nın 3,7 milyar yıldır süslediği yaşam, Charles Darwin'in ifadesiyle muhteşem ve çeşitli formlara evrildi. Ancak, gelecekte Dünya'nın ev sahipliği yapacağı hayvanın ne olacağı belirsizliğini koruyor.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 2

Dünya, geçmişte beş büyük kitlesel yok oluş olayına tanık oldu ve her seferinde yaşam, yok oluşun üstesinden gelmeyi başardı.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 3

En felaketli olanı, yaklaşık 250 milyon yıl önceki Permiyen yok oluşuydu. Ancak, yaşam milyonlarca yıl sonra dengesini yeniden kurdu.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 4

Günümüzde, birçok bilim insanı, insan faaliyetlerinden kaynaklanan altıncı kitlesel yok oluşun eşiğinde olduğumuzu düşünmektedir. Ancak, tüm yaşamı ortadan kaldırması pek olası olmayacaktır.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 5

Potansiyel olarak daha büyük bir tehdit ise nükleer silahlar olarak tanımlandı. Nükleer bir savaş, ekosistemleri bozabilecek bir "nükleer kışı" tetikleyebilir.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 6

Astronomik tehditler arasında gama ışını patlamaları ve büyük asteroid çarpmaları bulunuyor. Bu olaylar, gezegeni sterilize edebilecek.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 7

DÜNYADAKİ SON CANLI TARDİGRADLAR OLACAK

Dünya'da yaşayan son canlı olma potansiyeline sahip tardigradlar, inanılmaz derecede dayanıklıdır. Derin kış uykusuna girerek aşırı koşullara dayanabilirler.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 8

Ancak, Güneş'in ölümü, Dünya üzerindeki yaşamın sonunu işaret ediyor. Güneş, kırmızı bir dev haline geldiğinde, Dünya yok olacak ve yaşam sona erecek.

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Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu 9
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