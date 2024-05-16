Dünyanın son anına kadar yaşayacak tek canlı belli oldu

Dünya'nın 3,7 milyar yıldır süslediği yaşam, Charles Darwin'in ifadesiyle muhteşem ve çeşitli formlara evrildi. Ancak, gelecekte Dünya'nın ev sahipliği yapacağı hayvanın ne olacağı belirsizliğini koruyor.
Dünya, geçmişte beş büyük kitlesel yok oluş olayına tanık oldu ve her seferinde yaşam, yok oluşun üstesinden gelmeyi başardı.
En felaketli olanı, yaklaşık 250 milyon yıl önceki Permiyen yok oluşuydu. Ancak, yaşam milyonlarca yıl sonra dengesini yeniden kurdu.
Günümüzde, birçok bilim insanı, insan faaliyetlerinden kaynaklanan altıncı kitlesel yok oluşun eşiğinde olduğumuzu düşünmektedir. Ancak, tüm yaşamı ortadan kaldırması pek olası olmayacaktır.
Potansiyel olarak daha büyük bir tehdit ise nükleer silahlar olarak tanımlandı. Nükleer bir savaş, ekosistemleri bozabilecek bir "nükleer kışı" tetikleyebilir.
Astronomik tehditler arasında gama ışını patlamaları ve büyük asteroid çarpmaları bulunuyor. Bu olaylar, gezegeni sterilize edebilecek.
DÜNYADAKİ SON CANLI TARDİGRADLAR OLACAK
Dünya'da yaşayan son canlı olma potansiyeline sahip tardigradlar, inanılmaz derecede dayanıklıdır. Derin kış uykusuna girerek aşırı koşullara dayanabilirler.
Ancak, Güneş'in ölümü, Dünya üzerindeki yaşamın sonunu işaret ediyor. Güneş, kırmızı bir dev haline geldiğinde, Dünya yok olacak ve yaşam sona erecek.