Dünyanın sonu senaryolarına ve iletişimsizliğe çözüm: 'Meshtastic' ile altyapısız mesajlaşma devri

Tüm iletişim ağları çökmüş, telefonunuz işe yaramaz hale gelmiş ve internet işlevsel olarak yok olmuş durumda. Güvendiğiniz insanlarla yardım ve hayatta kalmak için bağlantı kurmanız gerekiyor. Peki ne yaparsınız? Daha da önemlisi, buna nasıl hazırlanırdınız?

Elbette, cep telefonu şebekesinin veya Wi-Fi'ın olmadığı daha az Hollywoodvari durumlar her zaman yaşanabilir; belki ücra bir bölgede yürüyüş yapıyorsunuz, büyük bir doğal afetin ortasında zorlu anlar yaşıyorsunuz ya da kamu protestolarını bastırmak için internet erişimini kesen baskıcı bir rejim altında yaşıyorsunuz. Neyse ki, tüm bu senaryolar için düşük bütçeli bir çözüm var: Meshtastic.

MESHTASTIC NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Meshtastic, cihazların Wi-Fi veya mobil şebekeye ihtiyaç duymadan uzun mesafelere metin mesajları göndermesini sağlayan bir programdır. Uzun menzilli radyo (LoRa) düğümleri, mesajların iletilmesine yardımcı olarak uzak bölgelerde bile birbirleriyle konuşabilen bir cihaz ağı oluşturur. Mesajlar cihazdan cihaza atlar ve her düğüm daha önce görmediği mesajları ileterek minimum güç kullanarak ağın erişimini kilometrelerce genişletir. Yani, Meshtastic, mobil şebeke ve internet bağlantılarının bulunmadığı durumlarda bile hem gruplara hem de bireylere kullanımı ücretsiz radyo frekansları üzerinden metin mesajları göndermek için özel olarak tasarlanmıştır.

Mars'ın insan tarafından keşfedilmesini ve kolonileştirilmesini savunan kar amacı gütmeyen Mars Derneği'nin Chicago şubesi gönüllü üyesi Eric Kristoff, "Meshtastic'in harika yanı, altyapısı olmayan bir telsiz altyapısı gibi olmasıdır. Anlık bir ağdır (ad hoc)" diyor.

MARS DERNEĞİ'NDEN KRITIK TEST: ANALOG ASTRONOTLAR İÇİN MESHTASTIC

Kristoff, grubun Meshtastic'i Mars Derneği "analog astronotlarına" dünyevi altyapıyı kullanmadan iletişim kurma ve birbirlerinin konumlarını takip etme yeteneği kazandırmanın bir yolu olarak test ettiğini belirtiyor.

Kristoff, "Bir iskambil destesi büyüklüğünde bir dizi Meshtastic T-Echo telsizimiz var ve bunlar analog astronotun üzerinde taşınıyor" diye ekliyor.