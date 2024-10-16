Dünyanın süper güçleri sıralandı. İşte Türkiye'nin sırası

Ray Dalio'nun 2024 Büyük Güçler Endeksi analizi, dünya genelindeki büyük ekonomilerin gücünü sıralıyor. Bu yılki endekse mutluluk ve sağlık göstergeleri de eklenmiş durumda.

Listenin en üstünde ABD yer alıyor. Ülkenin küresel finans piyasalarındaki hakimiyeti, rezerv para birimi durumu ve teknolojik inovasyonu, süper güç statüsünü sürdürmesini sağlıyor.

Rusya, listede 10. sırada, hemen ardından 11. sırada Singapur geliyor; bu ülke, kişi başına düşen güçte belirgin bir fark yaratıyor. Fransa, 9. sırada yer alıyor ve kişi başına düşen güç sıralamasında daha yüksek puan alıyor. İngiltere ise 8. sırada.

Hindistan, 7. sırada bulunuyor ve önümüzdeki on yılda en hızlı GSYİH büyümesini yaşayacağı öngörülüyor. Güney Kore, 6. sırada yer alıyor. Sıralamada 5. sıradan itibaren güçler doğuya kayıyor; Japonya, toplamda 0,33, kişi başına düşen güçte ise 0,4 puanla listede yer alıyor.

Euro Bölgesi’nin lideri Almanya, güçlü ülkeler arasında 4. sırada, Euro Bölgesi ise topluluk olarak 3. sırada yer alıyor. Çin, dünyanın en büyük ihracatçısı olarak ticaret ve ekonomik çıktıdaki gücüyle 2. sırada bulunuyor; ancak kişi başına düşen güç açısından geride kalıyor.

Listenin 12. sırasında Avustralya, 13. sırada ise Kanada yer alıyor. Türkiye ise 24 ülke arasında 14. sırada konumlanıyor.