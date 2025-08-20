Dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu gurur yaşattı

Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyesi’ni temsil eden ve dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu unvanını taşıyan Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda önemli bir başarıya daha imza attı.

Zorlu parkurlarıyla tanınan Barum Rally Zln’de piste çıkan Keskin, kategorisinde birinci, kadın sürücüler klasmanında ise ikinci olarak yarışı bitirdi.

Toplam 207 kilometrelik uzun ve engebeli parkurları başarıyla tamamlayan Keskin, hem azmi hem de sürüş performansıyla dikkatleri üzerine topladı.

Keskin, özel donanımlı aracıyla sergilediği kararlılıkla motor sporları alanında bir kez daha ilham kaynağı oldu.

Başarısının sonrasında duygularını paylaşan Keskin, şunları dile getirdi:

"Barum Rally Zln, Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en zorlu mücadelelerinden biri. 207 kilometrelik parkurları bitirmek bile başlı başına büyük bir sınavdı. Kategorimde birinci, kadın pilotlarda ikinci olmak anlatılamaz bir gurur. Geçen yıl da burada podyumdaydık, bu istikrarı sürdürmek benim için çok kıymetliydi. Bu zaferi, bana güvenen ve desteklerini hiçbir vakit eksik etmeyen sponsorlarıma armağan ediyorum."

Avrupa sahnesinde elde ettiği bu dereceyle motor sporları tarihinde bir kez daha örnek olan Kübra Denizci Keskin, "Engellerin aşılabileceğini, hayallerin ise azimle gerçeğe dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermekten sevinç duyuyorum" sözlerini kullandı.