Dünya'nın yaşam tarihi yeniden yazacak keşif! 2.1 milyar yıl öncesine ait fosil bulundu

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünya'nın yaşam tarihi yeniden yazacak keşif! 2.1 milyar yıl öncesine ait fosil bulundu

Bilim insanları, Dünya'daki canlı yaşamın bilinenden 1,5 milyar yıl önce başlamış olabileceğine dair yeni kanıtlar buldu.

BBC'nin haberine göre, Gabon'un Franceville şehrinde yapılan araştırmalarda, 2,1 milyar yıl öncesine ait olası canlı yaşamının çevresel koşullarını gösteren kanıtlar keşfedildi. Bu bulguların, bir iç denizle sınırlı kaldığı ve küresel olarak yayılmadığı belirtildi.

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Cardiff Üniversitesi'nden Dr. Ernest Chi Fru liderliğindeki ekip, 10 yıl önce bulunan ve fosil olup olmadığı tartışılan "Franceville biyotası" adı verilen oluşumların etrafındaki kayaların, yaşamı destekleyebilecek oksijen ve fosfor gibi besinleri içerip içermediğini inceledi. Dr. Chi Fru, bu fosillerin ve oksijenin, ilk karmaşık canlı organizmaların ortaya çıkmasını tetiklediğini belirtti.

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Araştırmada, iki kıta levhasının su altında çarpışması sonucu oluşan volkanik aktivitelerin, besin açısından zengin, sığ bir iç deniz oluşturduğu ve bunun da oksijen ve fosfor seviyelerini artırdığı kaydedildi. Dr. Chi Fru, bu ortamın fotosentezin oluşumunu sağlayarak oksijen artışına imkan verdiğini ve bu döneme ait fosillerde görülen basit yaşam formlarının büyümesini sağladığını söyledi.

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Teorilerinin doğru çıkması halinde, bu yaşam formlarının sporlarla üreyen, beyin içermeyen, tek hücreli bir organizma olan cıvık mantara benziyor olabileceğini belirtti. Ancak bazı bilim insanları bu görüşlere katılmıyor ve ilave kanıtların gerekli olduğunu vurguluyor. University College London'dan Prof. Dr. Graham Shields, 2,1 milyar yıl önce daha yüksek besinlerin olduğu fikrine karşı olmadığını, ancak bunun karmaşık yaşam oluşturmak için çeşitliliğe yol açabileceğine ikna olmadığını ifade etti.

Araştırma, "Precambrian Research" dergisinde yayımlandı.

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