Dünyanın yeni yedi harikasında olan bu antik şehri biliyor muydunuz? İşte uzmanların görüşleriyle o şehir!

Peru'nun yüksek And Dağları'nda yer alan Machu Picchu, 15. yüzyılda İnka İmparatorluğu tarafından inşa edilen antik bir şehir olarak, günümüzde dünyanın en etkileyici tarihi ve kültürel miraslarından biri olarak kabul edildi.

2007 yılında yapılan oylamada, Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında yer alması, bu benzersiz yapının uluslararası alandaki önemini bir kez daha pekiştirdi. Peki, Machu Picchu'yu bu kadar özel kılan unsurlar nelerdir? İşte detaylar...

TARİHİ VE KEŞFİ

Machu Picchu, 15. yüzyılda İnka İmparatoru Pachacuti Yupanqui tarafından inşa ettirilmiştir. Şehir, İspanyol fetihleri sırasında terk edilmiş ve uzun yıllar boyunca unutuldu.

1911 yılında Yale Üniversitesi'nden Hiram Bingham tarafından yeniden keşfedilen Machu Picchu, o zamandan beri dünya çapında büyük ilgi gördi. Bingham, bu antik şehri "İnkaların Kayıp Şehri" olarak tanımlamış ve bölgeyi dünyaya tanıttı.

MİMARİ VE DOĞAL UYUM

Machu Picchu'nun mimarisi, doğal çevresiyle mükemmel bir uyum içindedir. Şehir, 2.430 metre yükseklikte, Urubamba Vadisi'nin üzerinde yer alır ve devasa taş duvarları, terasları ve rampaları ile dikkat çekti. İnka mühendisliği, taşların mükemmel bir şekilde kesilip yerleştirilmesiyle kendini gösterir. Bu yapıların inşasında kullanılan taşların vadiden raylı halat sistemiyle zirveye taşındığı düşünüldü.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

Machu Picchu, sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda dini, astronomik ve tarımsal amaçlarla kullanılan bir merkezdir. Şehirdeki yapılar, sosyal ve dini düzenlemeleri yansıtan bir düzen içinde inşa edildi.

Güneş Tapınağı (Inti Watana) ve Üç Pencereli Oda gibi yapılar, İnka medeniyetinin astronomi ve tarım bilgilerini yansıtır.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE KORUMA

Machu Picchu, yüksek irtifa çayırlarından tropik alçak ormanlara kadar geniş bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Bu alan, nadir bitki ve hayvan türlerini koruma konusunda küresel olarak önemli bir rol oynar. UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edilen Machu Picchu, hem tarihi hem de doğal mirasıyla korunmakta.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Machu Picchu, arkeologlar ve bilim insanları için sürekli bir araştırma alanı olmaya devam etmekte.

Son yıllarda yapılan kazılar ve araştırmalar, şehrin tarihine dair yeni bilgiler sağlamakta.

Örneğin, 2021 yılında yapılan çalışmalarda, şehrin tarım sistemleri ve su yönetimi ile ilgili önemli bulgular elde edildi.

Arkeolog Dr. John Hemming, Machu Picchu'nun İnka İmparatorluğu'nun mühendislik ve mimari dehasını yansıttığını belirtti.

Hemming, "Machu Picchu, İnka medeniyetinin zirvesini temsil eden bir başyapıttır. Bu antik şehir, doğa ile insanın uyum içinde nasıl harikalar yaratabileceğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi.

Machu Picchu, sadece Peru'nun değil, tüm dünyanın kültürel ve tarihi mirası açısından büyük bir öneme sahip. Bu antik şehir, hem geçmişin izlerini taşıyan bir zaman kapsülü hem de doğanın ve insanın birlikte yarattığı bir mucize olarak ziyaretçilerini bekliyor.