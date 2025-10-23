Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Dünya Boks'un (World Boxing) açıkladığı dünya sıralamasında kadınlar 51 kilo kategorisinde zirvede yer aldı.

Çakıroğlu'nun ardından Kazak boksör Alua Balkibekova'nı ikinci, Finlandiyalı Pihla Kaivo Oja üçüncü sırada yer aldı.

Büşra Işıldar 75 kiloda ikinci, Hatice Akbaş 54 kiloda üçüncü, Esra Yıldız 57 kiloda ve Şeyma Düztaş +80 kiloda dördüncü, Busenaz Sürmeneli 65 kiloda ve Elif Güneri 80 kiloda beşinci, Sema Çalışkan 70 kiloda altıncı sırada bulunuyor.

LİSTEDEKİ 7 BOKSÖRDEN 6'SI FENERBAHÇELİ

Listede 6 boksörü yer alan Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kazandıkları madalyalarla, kırdıkları rekorlarla camiamıza ve ülkemize büyük bir gurur yaşatan Fenerbahçeli milli boksörlerimiz, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemizin sporcusu Buse Naz Çakıroğlu, 51 kiloda dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti.

Dünya sıralamasında derece elde eden Fenerbahçeli diğer boksörlerimizden; Büşra Işıldar 75 kiloda ikinci, Hatice Akbaş 54 kiloda üçüncü, Şeyma Düztaş +80 kiloda dördüncü, Busenaz Sürmeneli 65 kiloda beşinci, Sema Çalışkan da 70 kiloda altıncı sırada yer aldı. Boksörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."