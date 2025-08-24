Dünya'nın zirvesinde bir Fenerbahçeli ve bir Galatasaraylı

Romanya’nın Otopeni kasabasında düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Aynı gün hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’dan birer yüzücü, altın madalya sevinci yaşadı.

17 yaşındaki Fenerbahçe sporcusu Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest finalinde 14:48.81’lik derecesiyle altın madalyaya uzandı. Kuzey, 800 metrede olduğu gibi 1500 metrede de dünya gençler şampiyonu olarak çifte zafer elde etti.

Galatasaraylı milli yüzücü Nusrat Allahverdi ise erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazandı.