29 Ekim 2018'de tarihinde hizmete açılan İstanbul Havalimanı’nda hem Cumhuriyetin 102’nci yıl dönümü hem de havalimanının hizmete açılışının 7’nci yıl dönümünü renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı Cumhuriyet Bayramı'nda Türk bayraklarıyla donatıldı.

Bayramın doyasıya kutlandığı havalimanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Etkinlikler kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşü ve bando gösterileri yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi gördü. Ekiplerin folklor gösterisine yabancı turistler ellerindeki Türk bayraklarıyla, alkışlarla eşlik etti. Diğer yandan 29 Ekim akşamı İstanbul Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrol Kulesi, bu yıl da özel ışıklandırmalarla Türk Bayrağı’nın renkleri olan kırmızı beyaza bürünecek.

BAKAN URALOĞLU: 7 YILDA 402 MİLYON 937 BİN 350 YOLCU

Hizmete açılışının 7’nci yıl dönümünü de kutlayan İstanbul Havalimanı, açılışından bu yana kadar 402 milyon yolcuya hizmet etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılında Türkiye, dünyaya açılan kapısıyla güçlenmeye devam ediyor. 7 yılda toplam 402 milyon 937 bin 350 yolcumuzu ağırladık; 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğini başarıyla yönettik. 13-19 Ekim 2025 dönemini kapsayan rapora göre günlük ortalama bin 556 uçuş ile Avrupa’nın başkent havalimanlarını geride bıraktık. Eşzamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek uluslararası havacılığa yeni bir standart kazandırdık" dedi.