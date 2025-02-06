Dünya'ya çarpma riski olan asteroitle ilgili uzman görüşleri

2024 YR4 , 27 Aralık 2024 tarihinde NASA tarafından finanse edilen Şili'deki Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) teleskopları tarafından keşfedildi.

Asteroit, yaklaşık 130 ile 300 fit (40 ile 90 metre) boyunda ve Dünya'ya yaklaşık 396,000 kilometre (0.00265 AU) mesafede olduğu belirtildi.

NASA, bu asteroitın Dünya'ya çarpma olasılığı 1.9% olduğunu belirtti. Ancak uzmanlar, bu riskin hala düşük olduğunu ve halkın endişelenmesine gerek olmadığını vurguladı.

NASA'nın Yakın Dünya Nesneleri Merkezi (CNEOS) direktörü Paul Chodas, "99% ihtimalle bu asteroit Dünya'yı kaçacaktır" dedi.

ESA'nın (Avrupa Uzay Ajansı) Planetary Defence Office direktörü Dr. Richard Moissl , "Bu asteroitın yollarını analiz ederek daha fazla bilgi edinmek ve herhangi bir tehlikeyi önlemek için çalışıyoruz" dedi.

ESA, asteroitın yollarını daha iyi belirlemek için daha fazla gözlem yapmayı planladı.

Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) ve ESA'nın Very Large Telescope (VLT) gibi teleskoplar, asteroit hakkında daha fazla veri toplamaya devam ediyor.

Uzmanlar, asteroitın yollarını daha iyi belirlemek için sürekli gözlem yapmayı planladılar.

Planetary Society'nin başkan yardımcısı Dr. Heidi Hammel, "Bu tür bir asteroitin Dünya'ya çarpma olasılığı düşük olduğunu belirlemek için daha fazla gözlem yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Hammel, asteroitın Dünya'ya çarpma olasılığı %1'den fazla olduğunda önlemler alınması gerektiğini belirtti.

NASA ve ESA, asteroit hakkında daha fazla bilgi edinmek ve gerekirse önlemler almak için birlikte çalışıyor.

Uzmanlar, asteroitın yollarını daha iyi belirlemek için sürekli gözlem yapmayı planladılar.