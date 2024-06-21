Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti

Avusturyalı bilim insanları Elke Pilat-Lohinger ve Thomas Maindl liderliğindeki ekibin yaptığı hesaplamalara göre, "Gliese 710", tek başına 100 milyon kuyruklu yıldızı yörüngelerinden saptıracak ve bu kuyruklu yıldızların yaklaşık 4 bin 500 tanesi daha sonra güneş sistemimizin iç kısımlarına doğru gelecek.