Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti

Avusturyalı gökbilimciler, Kuğu takımyıldızından olan Gliese 710 isimli bir gezegenin saatte 50 bin kilometre hızla Dünya’nın içinde bulunduğu güneş sistemine yaklaştığını ileri sürdü.
Avrupa Gaia uzay teleskobundan elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, şimdilerde 60 ışık yılı uzaklıkta olan "Gliese 710"un, 1,29 milyon yıl içinde dünyaya çok fazla yaklaşacağını belirtti.
"Gliese 710"un kütle çekiminin diğer birçok gök cisminin yörüngesinde değişiklere yol açacağını belirten araştırmacılar, bu durumun gezegenler arasında çarpışmalara yol açacağını ve yeni gök cisimleri oluşturabileceğini kaydetti.
Avusturyalı bilim insanları Elke Pilat-Lohinger ve Thomas Maindl liderliğindeki ekibin yaptığı hesaplamalara göre, "Gliese 710", tek başına 100 milyon kuyruklu yıldızı yörüngelerinden saptıracak ve bu kuyruklu yıldızların yaklaşık 4 bin 500 tanesi daha sonra güneş sistemimizin iç kısımlarına doğru gelecek.
Bilim insanları, "Gliese 710" isimli gezegenin Dünya’ya çarpma riskinin büyük ölçüde arttığını düşünüyor.
Araştırmacı Pilat-Lohinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir olası çarpma, Kretase döneminin sonunda dinozorların yok olmasına yol açan asteroit çarpmasıyla karşılaştırılabilir" ifadesini kullandı.