Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti

Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Avusturyalı gökbilimciler, Kuğu takımyıldızından "Gliese 710" isimli bir gezegenin saatte 50 bin km hızla Samanyolu Galaksisi’ne doğru ilerlediğini öne sürdü.

1/7
Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti 1

Avusturyalı gökbilimciler, Kuğu takımyıldızından olan Gliese 710 isimli bir gezegenin saatte 50 bin kilometre hızla Dünya’nın içinde bulunduğu güneş sistemine yaklaştığını ileri sürdü.

2/7
Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti 2

Avrupa Gaia uzay teleskobundan elde edilen verileri inceleyen araştırmacılar, şimdilerde 60 ışık yılı uzaklıkta olan "Gliese 710"un, 1,29 milyon yıl içinde dünyaya çok fazla yaklaşacağını belirtti.

3/7
Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti 3

"Gliese 710"un kütle çekiminin diğer birçok gök cisminin yörüngesinde değişiklere yol açacağını belirten araştırmacılar, bu durumun gezegenler arasında çarpışmalara yol açacağını ve yeni gök cisimleri oluşturabileceğini kaydetti.

4/7
Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti 4

Avusturyalı bilim insanları Elke Pilat-Lohinger ve Thomas Maindl liderliğindeki ekibin yaptığı hesaplamalara göre, "Gliese 710", tek başına 100 milyon kuyruklu yıldızı yörüngelerinden saptıracak ve bu kuyruklu yıldızların yaklaşık 4 bin 500 tanesi daha sonra güneş sistemimizin iç kısımlarına doğru gelecek.

5/7
Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti 5

Bilim insanları, "Gliese 710" isimli gezegenin Dünya’ya çarpma riskinin büyük ölçüde arttığını düşünüyor.

6/7
Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti 6

Araştırmacı Pilat-Lohinger, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir olası çarpma, Kretase döneminin sonunda dinozorların yok olmasına yol açan asteroit çarpmasıyla karşılaştırılabilir" ifadesini kullandı.

7/7
Dünyaya doğru yaklaşıyor. Dinozorları yok etmişti 7
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Ay Dünya’dan ayrılıyor. Büyük kehanet gerçek oluyor
Ay Dünya’dan ayrılıyor. Büyük kehanet gerçek oluyor
En az 52 bin kişi genç yaşta öldü. Orman yangınlarına ilişkin çarpıcı araştırma
En az 52 bin kişi genç yaşta öldü. Orman yangınlarına ilişkin çarpıcı araştırma
Uzaylılara dair kanıt bulundu. Bilim insanlarından dikkat çeken keşif
Uzaylılara dair kanıt bulundu. Bilim insanlarından dikkat çeken keşif
2024 yılında beyin nakli mümkün mü? Bu zamana kadar neden yapılamadı?
2024 yılında beyin nakli mümkün mü? Bu zamana kadar neden yapılamadı?
Ortaçağ savaşlarında kullanılan silahlar nelerdir? Görünce çok şaşıracaksınız
Ortaçağ savaşlarında kullanılan silahlar nelerdir? Görünce çok şaşıracaksınız
6. His nedir? Bilimsel olarak 6. His nasıl değerlendirilir?
6. His nedir? Bilimsel olarak 6. His nasıl değerlendirilir?