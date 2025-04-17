Dünyaya Kerem Aktürkoğlu damgası! Birinci sıraya yerleşti

Attığı goller ve verdiği gol pasları ile büyük katkı veren yıldız oyuncu önemli bir istatistikte dünyada zirveye oturdu.

Galatasaray'dan 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu adından söz ettirmeye devam ediyor.

YILDIZ OYUNCU BENFICA'DA PARLIYOR

Galatasaray formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından 12 milyon Euro karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımında da adından söz ettirmeye devam ediyor. Gol ve asist katkısıyla dikkat çeken yıldız oyuncu, kısa sürede takımının vazgeçilmezleri arasına girdi.

GOL VE ASİSTLERİYLE TAKIMINA KATKI SAĞLADI

Transferinin ardından istikrarlı bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, şu ana kadar 46 resmi maçta forma giydi. Bu süreçte 16 gol atan ve 14 asist yapan milli oyuncu, toplamda 3186 dakika sahada kaldı. Gösterdiği performansla hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu.

ORKUN KÖKÇÜ İLE BENFICA’DA BİRLİKTE PARLIYORLAR

Portekiz temsilcisi Benfica’da forma giyen bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü ile birlikte, Kerem Aktürkoğlu da takımın kilit oyuncuları arasında yer alıyor. İki Türk oyuncu, sezon boyunca sergiledikleri performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA SAHNE ALACAK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele eden Kerem Aktürkoğlu, yaz aylarında düzenlenecek ve ilk kez 32 takımla oynanacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyecek. Bu turnuva, oyuncunun kariyerinde önemli bir kilometre taşı olacak.

SEZONDA EN FAZLA MAÇTA FORMA GİYEN FUTBOLCU OLDU

Profesyonel futbolcuları temsil eden küresel organizasyon FIFPro, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alacak takımlarda sezon başından 1 Nisan 2025 tarihine kadar en fazla maçta görev alan oyuncuları açıkladı. Listede Kerem Aktürkoğlu, 55 maçla zirvede yer aldı ve dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı.