Dünyaya taş satan Türk firması iflas etti. Her yıl milyonlarca dolarlık ihracat yapıyordu

Düzenleme: Kaynak: Merhaba Haber
Dünyaya taş satan Türk firması iflas etti. Her yıl milyonlarca dolarlık ihracat yapıyordu

Türkiye'den dünyanın bir çok ülkesine mermer ve traverten gibi değerli taşları ihraç eden Retromar Madencilik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şirketi iflas etti. Türkiye'ye milyonlarca dolarlık döviz getiren dev şirketin iflası şok etkisi yaşattı.

İflas eden şirketlerin ardı arkası kesilmiyor. Burdur'un Bucak ilçesinde 12 yıldır faaliyet gösteren Retromar Madencilik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şirketi de iflas etti.

Girdiği ekonomik dar boğazdan tüm uğraşlarına rağmen kurtulamayan dev şirketin dünyanın bir çok ülkesine mermer ve traverten gibi değerli taşları ihraç ederek ülke ekonomisine büyük katkı yaptığı belirtildi.
Türkiye'den dünyaya her yıl milyonlarca dolarlık taş satan ünlü firma iflas etmesi sektörde bomba etkisi yaptı. Şirket çalışan 40 işçi işsizler ordusuna katıldı.

Bucak Organize Sanayi Bölgesinde toplam 8500 metrekarelik alanda üretim yapan firma taş ve mermerlerin kesilmesi, şekil verilmesi işlerini yapıyordu. Bu mermer ve taşlardan kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, levha ve tabaka üretiyordu.

Bucak İcra Dairesi Müdürlüğü Retromar Madencilik Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'nin iflas ilanını yayımladı.

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