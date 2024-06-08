Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor

Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor
Kaynak: DHA

İran’ın başkenti Tahran semalarında beliren cismi görenler gözlerine inanamadı. Görüntüler sosyal medyaya da infial yarattı.

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Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor 1

Tahran'da yerel halk, UFO olduğundan 'şüphelendikleri' gizemli cismin şehrin dört noktasında birden görülmesinin şokunu yaşadı.

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Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor 2

Yerel halk gördükleri karşısında yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından telefonlarına sarılarak, kayıt almaya başladı.

Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor 3

ŞAŞKINLIKLA BAKAKALDILAR

Dairesel cismin, havada uçtuğu anda çekilen görüntüler X'te paylaşılırken, yerel halkın şaşkınlık içerisinde havadaki cisme baktığı anlar dikkat çekti.

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Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor 4

Sosyal medyada kullanıcılarını ikiye bölen Tahran'daki olayda, bir kesim bunun gerçek bir UFO olabileceğini savunurken, gizemli cisim dört ayrı noktada görüldü ve bir videoda, UFO’nun düz bir çizgide uçtuğu sırada çıkan şiddetli ses de kaydedildi.

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