Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor

Tahran'da yerel halk, UFO olduğundan 'şüphelendikleri' gizemli cismin şehrin dört noktasında birden görülmesinin şokunu yaşadı.
Yerel halk gördükleri karşısında yaşadığı kısa süreli şaşkınlığın ardından telefonlarına sarılarak, kayıt almaya başladı.
Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
ŞAŞKINLIKLA BAKAKALDILAR
Dairesel cismin, havada uçtuğu anda çekilen görüntüler X'te paylaşılırken, yerel halkın şaşkınlık içerisinde havadaki cisme baktığı anlar dikkat çekti.
Sosyal medyada kullanıcılarını ikiye bölen Tahran'daki olayda, bir kesim bunun gerçek bir UFO olabileceğini savunurken, gizemli cisim dört ayrı noktada görüldü ve bir videoda, UFO’nun düz bir çizgide uçtuğu sırada çıkan şiddetli ses de kaydedildi.