Dünyayı ayağa kaldıran gizemli cisim. 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor

Sosyal medyada kullanıcılarını ikiye bölen Tahran'daki olayda, bir kesim bunun gerçek bir UFO olabileceğini savunurken, gizemli cisim dört ayrı noktada görüldü ve bir videoda, UFO’nun düz bir çizgide uçtuğu sırada çıkan şiddetli ses de kaydedildi.